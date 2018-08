Atletica, Diamond League 2018: ultima tappa a Birmingham. Duelli Lyles-Coleman e Semenya-Hassan, torna Manyonga, concorsi stellari

Ultima tappa per la Diamond League 2018 di atletica leggera prima delle due Finali. Subito dopo gli Europei si torna in scena a Birmingham (Gran Bretagna), appuntamento per il pomeriggio di sabato 18 agosto dove lo spettacolo non mancherà anche perché saranno presenti ben quaranta atleti saliti sul podio nella rassegna continentale appena conclusa e trenta titolari di medaglie olimpiche o iridate.

C’è grande attesa soprattutto per le prove veloci: sui 100 metri scontro diretto tra gli statunitensi Noah Lyles e Christian Coleman ma il britannico Hughes vorrà bissare il successo di Berlino; sui 200 metri femminili, invece, testa a testa tra la britannica Dina Asher-Smith che ha dominato nella capitale tedesca e la sempre solida Miller-Uibo senza dimenticarsi di Dafne Schippers e dell’ivoriana Ta Lou.

Caster Semenya e Sifan Hassan si danno appuntamento sui 1500, via di mezzo tra gli 800 e i 5000 che la sudafricana e l’olandese hanno rispettivamente dominato nelle ultime uscite. Sui 3000 siepi, invece ennesimo confronto tra Conseslus Kipruto e Soufiane El Bakkali mentre sugli 800 vedremo la grande stella Emmanuel Korir e il polacco Kszczot con gli intrusi Lewandowski e Manangoi che ci provano sulla distanza.

Per quanto riguarda i concorsi non bisogna assolutamente perdersi il lungo maschile dove potrebbe arrivare un volo del sudafricano Luvo Manyonga, riflettori anche sull’asta femminile dove le greche Stefanidi e Kiriakopoulou saranno sfidate dalle americane Morris e Nageotte ma anche dalla cubana Silva e dalla McCartney. Nell’alto presente il tedesco Mateusz Przybylko che ha vinto l’oro continentale mentre Gianmarco Tamberi sarà assente a causa di un virus intestinale. Sugli ostacoli non poteva mancare il trionfante Pascal Martinot-Lagarde, giavellotto pirotecnico con tutta la pattuglia tedesca.













