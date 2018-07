Wmbledon 2018, semifinale Isner-Anderson da record! E’ la più lunga della storia del torneo!

Oggi a Wimbledon si fa la storia del torneo britannico: quella tra il sudafricano Kevin Anderson e lo statunitense John Isner è la semifinale più lunga della storia dei Championships. Battuto il precedente record di 4 ore e 54 minuti di Djokovic-Del Potro dell’edizione 2013. E a seguire ci sarà la seconda semifinale tra il serbo Novak Djokovic e lo spagnolo Rafael Nadal.

Gli organizzatori hanno celebrato l’evento con un tweet:

At four hours and 55 minutes, this is the longest semi-final in the history of The Championships 😲#Wimbledon pic.twitter.com/aTXLQjmdM3

— Wimbledon (@Wimbledon) July 13, 2018