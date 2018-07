Wimbledon 2018: tutto facile per Andreas Seppi al primo turno. John-Patrick Smith si arrende in tre set

Andreas Seppi vola al secondo turno di Wimbledon battendo in tre set, 6-2 6-4 6-1 l’australiano John-Patrick Smith. Nessuna difficoltà per l’azzurro, che conferma una volta di più di trovarsi a proprio agio sul verde, chiudendo il match in un’ora e ventitré minuti di gioco.

Seppi ha condotta la partita senza patemi, dominando al servizio (30/33 con la prima) e facendo valere la sua maggiore qualità al cospetto di un avversario molto falloso e mai realmente in grado di impensierirlo. Compito portato a casa per Andreas, ora atteso da una montagna durissima da scalare, che porta il nome del sudafricano Kevin Anderson, che lo scorso anno eliminò l’italiano proprio al secondo turno.

Sono bastati pochi minuti a Seppi per strappare la battuta a Smith e mettere la partita sui suoi binari. Solido al servizio e negli scambi (pochi), è stato l’azzurro a fare la partita, conquistandosi i punti a suon di vincenti e sfruttando gli errori del suo avversario (11 nel solo primo set, 27 nel match). Andreas ha così preso il largo, vincendo il primo set con un doppio break e piazzando l’allungo nel secondo parziale.

L’unico passaggio a vuoto è arrivato proprio nel momento di chiudere, quando Seppi si è distratto ed ha ceduto il servizio a zero. Una scivolata subito recuperata, rimettendo il match in discesa fino alla vittoria. Il resto l’ha fatto il crollo definitivo di Smith, praticamente incapace di tenere la battuta nel terzo set, chiudendo la partita con appena il 50% di punti vinti con la prima (52%) e con un saldo decisamente negativo tra vincenti ed errori (11-28 contro il 34-12 di Seppi).

Numeri che la dicono lunga sulla facilità con sui Andreas ha staccato il pass per il secondo turno. Mercoledì la sfida sarà ben più ardua: Seppi ha le carte per provarci, consapevole, però, che sarà dura arginare la potenza di Anderson.













alessandro.tarallo@oasport.it

Foto: Yuya Chiu / Shutterstock.com