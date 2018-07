Wimbledon 2018: prima vittoria ai Championships per Thomas Fabbiano. L’azzurro supera in quattro set Bhambri

Prima vittoria della carriera per Thomas Fabbiano a Wimbledon. Il tennista pugliese conferma il suo ottimo stato di forma e, dopo i tre successi nelle qualificazioni, batte anche l’indiano Yuki Bhambri, numero 85 del mondo, in quattro set con il punteggio di 2-6 6-3 6-3 6-1 dopo due ore e quaranta minuti di gioco.

Il nativo di Grottaglie ha pagato nel primo parziale forse un po’ la pressione della grande occasione a disposizione ed inoltre l’indiano ha sbagliato davvero poco. Successivamente Fabbiano ha preso in mano l’inerzia degli scambi e ha totalmente dominato un avversario che con il passare del tempo ha alzato bandiera bianca, commettendo tanti errori e lasciando via libera all’azzurro.

Fabbiano ha subito avuto una palla break in apertura, ma non è riuscito a sfruttarla. Dopo essersi salvato, Bhambri riesce a strappare per due volte il servizio all’italiano. Sotto 4-1 Thomas ha recuperato uno dei due break di svantaggio, ma nel sesto gioco ha perso nuovamente la battuta e questa volta addirittura a zero. L’avversario comanda e conquista il primo set per 6-2.

Ottimo inizio del pugliese nel secondo set, che scappa sul 3-0 con il break ottenuto nel secondo game. Il numero 133 del mondo ha un passaggio a vuoto nel settimo gioco, dove subisce il controbreak di Bhambri. Nel game successivo, però, il pugliese si procura tre palle break e la terza è decisiva. Il secondo set è del pugliese per 6-3.

L’inerzia del gioco è tutta dalla parte di Fabbiano. Il nostro portacolori strappa il servizio nel terzo game del terzo set, portandosi sul 2-1. Il pugliese riesce ad annullare due palle break e mantiene il proprio vantaggio fino al 5-3. Nel nono gioco il tennista azzurro ottiene un altro break e conquista la terza frazione per 6-3.

Fabbiano domina nel quarto set. Il primo gioco è quello decisivo perchè il giocatore nostrano annulla subito due palle break. Thomas scappa subito sul 5-0, strappando per due volte il servizio all’avversario. Sembra finita, anche perché l’italiano ha due match point nel sesto gioco, ma Bhambri riesce ad annullarli. L’indiano non molla e riesce a vincere anche due game e ha pure la palla per andare 5-3, ma Fabbiano resiste e vince il set per 6-2.

Adesso al secondo turno il numero 133 del mondo avrà un match dal grande fascino. Infatti ci sarà il vincente del match tra il bulgaro Grigor Dimitrov e lo svizzero Stan Wawrinka.













Foto: Proma 1/ Shutterstock.com