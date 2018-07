Wimbledon 2018: vittoria all’esordio per Camila Giorgi. Sconfitta in tre set la lettone Sevastova

Esordio vincente per Camila Giorgi a Wimbledon 2018. L’unica azzurra presente nel tabellone femminile ha superato in tre set la lettone Anastasija Sevastova, testa di serie numero 21, con il punteggio di 6-1 2-6 6-4 dopo quasi due ore di gioco. La solita partita un po’ pazza della marchigiana, che ha fatto e disfatto lungo tutto il corso del match. Un primo set dominato, poi un secondo che l’ha vista sparire dal campo e poi un terzo combattuto e che alla fine l’azzurra è riuscito a fare suo.

Giorgi è stata perfetta ad inizio match. Dominio totale negli scambi, con Sevastova in completa difficoltà contro la potenza e la profondità dei colpi dell’azzurra. Camila scappa subito sul 5-0 con due break di vantaggio e il 6-1 con cui si conclude il primo set è una vera e propria formalità. L’inerzia della partita sembra tutta in favore dell’azzurra ed invece come spesso accade la marchigiana si autoesclude dall’incontro. La lettone ringrazia ed è lei a portarsi sul 5-0, per poi chiudere per 6-2, sfruttando l’ennesimo doppio fallo di Giorgi (saranno 14 alla fine).

E’ un match folle e senza logica ed anche l’inizio di terzo set ne è la dimostrazione. Subito break in apertura dell’azzurra, che si porta sul 2-0. Giorgi, però, non riesce a sfruttare il vantaggio e Sevastova pareggia i conti. Il settimo game è quello decisivo perchè l’azzurra rimonta da 40-15 e si procura una palla break, che viene sfruttata al meglio con un fantastico dritto vincente. E’ il break che permette a Camila di allungare e di chiudere successivamente sul 6-4.

Nel prossimo turno la numero 52 del mondo affronterà la vincente del match tra la serba Krunic e l’americana Brangle. In ogni caso una buonissima occasione di raggiungere il terzo turno ai Championships.













Foto: Jimmie 48 / Shutterstock.com