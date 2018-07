Wimbledon 2018, Tathiana Garbin: “Camila Giorgi fantastica, mi aspetto di tutto: non ha limiti”

Tathiana Garbin ha assistito dagli spalti alla vittoria di Camila Giorgi che è volata ai quarti di finale di Wimbledon 2018. La capitana della Nazionale Italiana di Fed Cup si è gustata il successo della marchigiana che è entrata tra le migliori otto giocatrici dello Slam e ha poi dichiarato alla Federtennis: “Camila ha giocato in modo splendido, sono molto felice per lei. All’esterno dà l’impressione di una ragazza chiusa, ma non è così quando la conosci bene si apre, diventa meno schiva. Oggi ha battuto la Makarova con autorità. La russa è mancina ed è un’avversaria molto difficile, rischia di farti giocare male. Camila è stata coraggiosa e decisa nei punti importanti, questo ha fatto la differenza soprattutto nel secondo set quando la Makarova è salita di livelli. Ma durante tutto il torneo mi è piaciuto il suo modo di reagire ai momenti di difficoltà, sempre perfetta a livello tattico. Non dimentichiamo che al terzo turno contro la Siniakova ha anche annullato un match point. E’ sempre stata lucida, brava a non farsi prendere dalla fretta. E’ sempre molto positiva e questo conta”.

Ora Camila Giorgi potrebbe incrociare Serena Williams sulla sua strada ma Tathiana Garbin ha fiducia nei confronti dell’azzurra: “Serena è una grande campionessa ed è ovviamente favorita, ma Camila deve crederci e giocarsela per intero. Da lei mi aspetto di tutto, non ha limiti“.