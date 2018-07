Tennis, Fed Cup 2019: le teste di serie per il sorteggio. Le possibili avversarie dell’Italia, le azzurre cercano la promozione

Il 24 luglio si svolgerà il sorteggio della Fed Cup 2019 di tennis. L’Italia si trova nel World Group II, in sostanza la Serie B della massima competizione mondiale per Nazioni. Le azzurre proveranno a lottare per la promozione nella massima categoria ma purtroppo non saranno teste di serie: l’avversaria delle ragazze di Tathiana Garbin sarà una tra Svizzera, Olanda, Slovacchia e Giappone.

L’Italia, in caso di successo al primo turno, se la dovrà vedere contro una delle perdenti dei quarti di finale del World Group I per provare a tornare tra le migliori otto squadre al mondo mentre in caso di sconfitta saranno costrette a lottare per evitare una dolorosissima retrocessione in Serie C. Di seguito le teste di serie per il sorteggio della Fed Cup 2019 di tennis.

WORLD GROUP I:

Teste di serie: Repubblica Ceca, USA, Bielorussia, Francia

Seconda fascia: Australia, Belgio, Germania, Romania

WORLD GROUP II:

Teste di serie: Svizzera, Olanda, Slovacchia, Giappone

Seconda fascia: Italia, Canada, Lettonia, Spagna













Foto: Keith Sherwood / Shutterstock.com