Wimbledon 2018: Camila Giorgi ai quarti di finale, quinta italiana nella storia. Tutti i precedenti, semifinale tabù

Camila Giorgi è diventata la quinta italiana a qualificarsi ai quarti di finale di Wimbledon. La marchigiana si è imposta con estrema autorevolezza sulla russa Ekaterina Makarova e si è così conquistata il diritto di proseguire la propria avventura sull’erba londinese: domani martedì 10 luglio tornerà in campo probabilmente per affrontare Serena Williams, ex numero 1 al mondo e simbolo del tennis internazionale.

La marchigiana riporta l’Italia tra le otto grandi del prestigioso Slam dopo addirittura nove anni dall’ultima volta quando Francesca Schiavone venne sconfitta da Elena Dementieva. Nessuna azzurra è riuscita ad accedere alle semifinali: Lucia Valerio si arrese a Dorothy Round nel 1933, Laura Garrone venne superata da Chris Evert nel 1989, Silvia Farina fu eliminata da Kim Clijsters nel 2003. Questa volta cambierà la musica?













Foto:jctabb shutterstock