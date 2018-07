Wimbledon 2018: Stefano Travaglia fuori al primo turno. John Millman vince in quattro set

Stefano Travaglia esce per il secondo anno consecutivo al primo turno di Wimbledon. A batterlo stavolta è stato l’australiano John Millman, vincitore in rimonta 6-7(8), 6-3 7-5 6-2. Una partita in cui l’italiano ha lottato, come suo solito, e ha avuto le sue buone chance, senza però riuscire a concretizzarle, salutando anche stavolta i Championships con un pizzico di rammarico.

L’inizio è stato traumatico per Travaglia, subito sotto 3-0 dopo pochi minuti, complice l’incapacità di mettere la prima in campo (appena il 47% nel primo set). L’azzurro ha rischiato di crollare, ma dopo essere rimasto aggrappato con gli artigli al set, ha piazzato la zampata, riprendendosi il break e arrivando a giocarsi il tie-break dopo aver annullato pure un set point. Un tie-break a cui è arrivato con l’inerzia a favore ma vinto ovviamente con sofferenza, dopo aver sciupato un set point al servizio.

Il copione si è ripetuto nel secondo set, ma stavolta Millman è stato bravo a confermare il break ottenuto nel primo game e a portarlo fino in fondo, concedendo appena tre punti al servizio. Una forza confermata anche nel terzo set, quando l’australiano si è però inceppato sul più bello: avanti 4-2 e servizio, non solo ha concesso il primo punto del parziale in risposta a Travaglia, ma ha pure perso la battuta. Un regalo che però l’azzurro non è stato in grado di apprezzare fino in fondo, cedendo break e set a zero ad un passo dal tie-break.

Il passo falso in chiusura ha rappresentato la svolta in negativo, perché Travaglia è crollato nel quarto set. La chance di riaprire una partita oramai segnata c’è stata, nel quarto game, ma Stefano non ha concretizzato la palla break avuta a disposizione. Peccato, perché la partita, seppur difficile sulla carta, poteva girare in favore dell’italiano.













