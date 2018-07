Wimbledon 2018: Serena Williams asfalta Julia Goerges e vola in finale. Sfiderà Angelique Kerber

Serena Williams torna in finale a Wimbledon: pochi minuti fa la minore delle sorelle del tennis statunitense, numero 25 del seeding, ha letteralmente asfaltato la tedesca Julia Goerges, testa di serie numero 13, battendola per 6-2 6-4 in un’ora e dieci minuti, staccando il pass per la finalissima di sabato nella quale sfiderà l’altra tedesca Angelique Kerber, numero 11 del tabellone.

Nel primo set ad essere equilibrati sono soltanto i primi giochi: la tedesca annulla una palla break nel secondo game, mentre nel successivo Serena si fa trascinare ai vantaggi: sostanziale parità fino al 2-2. Nel quinto gioco l’americana sale in cattedra e da lì in poi Goerges fa da sparring partner nella frazione: nel quattro game seguenti la teutonica racimola cinque punti. Il break arriva a trenta nel sesto gioco e addirittura a zero nell’ottavo: parziale chiuso con otto punti di fila dalla statunitense.

Nei primi cinque game del secondo set dominio assoluto del servizio: sue i quindici vinti dalla giocatrice alla risposta, uno per parte. Serena, avanti 3-2, è però cinica nel sesto game, sulla prima palla break concessa dall’avversaria: l’americana sale 4-2 e si invola: il 5-2 arriva in un amen. La tedesca resta aggrappata al match e nel nono gioco trova addirittura il controbreak. L’ira di Serena per l’occasione sprecata rende il decimo gioco una passeggiata: Goerges presa a pallate, break a zero e pass per la finale staccato.

Le statistiche parlano chiaro: 60 punti vinti dalla statunitense, 40 dalla tedesca. Serena ha messo a segno più ace (5 contro 3) e meno doppi falli (2 contro 4), ma Goerges ha fatto segnare più vincenti (20 contro 16), ma anche più errori non forzati (11 contro 7). Impressionante la resa con la prima di Serena: 87% di punti vinti (27 su 31).













Foto: Jimmie48 Photography / Shutterstock.com

