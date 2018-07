Wimbledon 2018: Serena Williams a un passo dalla leggenda! Battere Kerber per il record di Slam, Smith Court nel mirino

Serena Williams è a una sola vittoria dal mito. Il fenomeno statunitense, icona indiscussa del tennis moderno, si è qualificata alla Finale di Wimbledon 2018 e sabato 14 luglio giocherà contro Angelique Kerber in una partita che potrebbe fare la storia di questo sport. L’ex numero 1 al mondo, infatti, insegue il 24esimo Slam della carriera: sconfiggendo la tedesca, che non scenderà in campo come vittima sacrificale nella rivincita dell’atto conclusivo del 2016 (anno in cui vinse anche Australian Open e US Open), riuscirebbe ad agguantare Margaret Smith Court in testa alla classifica delle donne più vincenti nelle prove del massimo circuito.

L’australiana, tra gli Australian Open 1960 e gli US Open 1973, si impose per ben 24 volte (11 affermazioni nella terra dei canguri, 5 successi al Roland Garros e sul cemento americano, 3 apoteosi a Wimbledon). La quasi 37enne di Saginaw, invece, esultò agli US Open 1999 per la prima volta mentre l’ultimo sigillo risale agli Australian Open 2017 quando era già incinta della sua Olympia (parliamo complessivamente di 7 AO, 3 vittorie sulla terra rossa di Parigi, 7 nel giardino di Londra e 6 sul cemento di New York): riuscirà a tornare sul trono dopo una maternità complicata e un rientro problematico? L’ingresso nella leggenda è dietro l’angolo…

Per la precisione, questi record non sono soltanto femminili ma anche assoluti visto che Roger Federer è fermo a 20 mentre Rafael Nadal è a quota 17 (ma è ancora in corsa sull'erba londinese).













Foto: Leonard Zhukovsky / Shutterstock.com