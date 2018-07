Wimbledon: Lorenzo Musetti esce di scena nei quarti di finale del torneo juniores. L’azzurro eliminato da Jack Draper

Si ferma ai quarti di finale l’avventura del nostro Lorenzo Musetti nel torneo juniores di Wimbledon. L’azzurro è stato sconfitto dal britannico Jack Draper con il punteggio di 6-7 6-3 6-1 in 1 ora e 50 minuti di partita. Musetti deve dunque lasciare Londra, avendo però acquisito un’esperienza importante per la propria crescita nel futuro.

Nel primo set l’italiano parte forte, strappando il turno in battuta al rivale nel game d’apertura e conducendo le danze fino al 5-4, avendo modo di servire per il parziale. Draper però rimonta nel decimo gioco, conquistando il controbreak e protraendo la frazione al tie-break. Il 16enne tricolore gioca però magistralmente infliggendo un 7-3 che non ammette repliche.

Nel secondo set l’inizio non è dei migliori per l’italiano, consentendo al britannico di portarsi in vantaggio in apertura. Le occasioni di break e controbreak si susseguono nel resto del parziale e a Musetti manca lucidità per pareggiare i conti. Poca concretezza pagata caramente dal classe 2002 che, così, perde il servizio anche nel nono gioco, permettendo a Draper di aggiudicarsi la frazione 6-3.

Nel terzo e decisivo set, la lampadina di Musetti si spegne definitivamente ed il britannico macina il proprio tennis, non dando scampo al nostro portacolori, costretto a subire un pesante 6-1.













Foto: Meaning March / Shutterstock.com