Wimbledon 2018: il tabellone degli italiani. Rafael Nadal e un cammino incrociato con Marco Cecchinato e Fabio Fognini

Sarà un’Italia da record a Wimbledon, perchè mai nella storia dei Championships ci sono stati nove azzurri presenti nel tabellone principale dello Slam londinese. Un risultato veramente eccezionale e che certifica l’ottimo stato di forma del tennis maschile italiano, che ha ottenuto grandi risultati in questa stagione e che ha saputo anche rinnovarsi con la scoperta di tanti giovani che sono già presenti con una certa frequenza nel circuito maggiore.

Dei nove azzurri presenti, però, solo due sono teste di serie: Fabio Fognini sarà la 19, mentre Marco Cecchinato avrà la 29. Questa non sarà la sola cosa in comune tra il ligure e il siciliano, visto che entrambi potrebbero prima di tutto incrociare le loro strade agli ottavi, ma presumibilmente sul loro cammino comparirà Rafa Nadal. Il numero uno del mondo, a Wimbledon è testa di serie n°2, dovrebbe affrontare prima al terzo turno Cecchinato e poi eventualmente agli ottavi Fognini.

Marco Cecchinato è sicuramente l’uomo del momento. Dopo la fantastica semifinale al Roland Garros, il palermitano si è ripetuto anche nel torneo di Eastbourne, dove ha ottenuto le sue prime vittorie a livello ATP sull’erba. Una superficie che non è per niente quella preferita dal “Ceck”, ma sulla quale il siciliano sembra cominciare ad adattarsi. La fortuna, però, non ha assistito il siciliano nel giorno del sorteggio e il tabellone di Wimbledon dell’azzurro è molto complicato. Subito esordio con l’australiano Alex de Minaur, talento in ascesa (classe ’99) e fresco vincitore del Challenger a Nottingham, proprio sull’erba.

Una partita che vede comunque Cecchinato favorito anche perchè si gioca sui cinque set, ma il giovane aussie è davvero un avversario pronta a sbocciare. In caso di superamento del primo ostacolo ecco arrivarne subito un altro, forse ancora più complicato visto che il siciliano affronta il vincente del match tra il francese Pierre-Hugues Herbert e soprattutto il tedesco Mischa Zverev, quest’ultimo reduce dal primo titolo in carriera proprio ad Eastbourne.

L’obiettivo è provare ad arrivare almeno al terzo turno, quando sulla strada di Cecchinato ci sarà Rafa Nadal e a quel punto il siciliano dovrebbe solo godersi il match e magari sognare l’impresa.

Un’impresa quasi impossibile, ma che Fabio Fognini sogna di poter realizzare. Questo potrebbe essere un ottavo di finale davvero spettacolare, da giocare quasi sicuramente sul Centrale e con il nativo di Arma di Taggia che avrebbe l’occasione di provare ad ottenere la vittoria più importante e di prestigio della sua carriera.

Certo ci vorrebbe un Fognini perfetto sotto ogni punto di vista, ma il ligure ha prima l’obbligo di regalarsi questa opportunità, anche perchè il suo spicchio di tabellone è particolarmente interessante per fare strada nello Slam londinese. L’esordio sarà con il giapponese Taro Daniel in un remake della sfida di Coppa Davis vinta al quinto in rimonta dal giocatore di Arma di Taggia. Successivamente ci potrebbe essere un derby con Simone Bolelli, che è entrato come lucky loser in tabellone e che è stato fortunato dal pescare un giocatore come Pablo Cuevas, lontanissimo dall’essere considerato un giocatore di erba.

Chiunque dei due azzurri uscirà vincitore dalla contesa avrà una bella occasione al terzo turno, perché la testa di serie di questo spicchio è l’argentino Diego Schwartzman, giocatore che non ha mai vinto una partita sull’erba (0-7 il suo record sul verde). Più plausibile che sia uno tra il bosniaco Basic e il ceco Vesely l’eventuale avversario di terzo turno. Un’occasione davvero molto ghiotta per poi andarsi a giocare tutto contro Rafa Nadal.













CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL TENNIS

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto:Alessio Marini