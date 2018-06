Golf, KPMG Women’s PGA Championship 2018: So Yeon Ryu va in fuga nel Major, Brooke Henderson insegue il bis

Un giro perfetto consente a So Yeon Ryu di andare in fuga nel KPMG Women’s PGA Championship 2018, il terzo Major stagionale in corso di svolgimento sul percorso par 72 del Kemper Lakes Golf Club di Kildeer, nell’Illinois. La sudcoreana ha completato il terzo round in 67 colpi con 3 birdie nelle ultime 5 buche, un andamento travolgente che gli ha consentito di staccare le compagne di viaggio e di involarsi da sola in testa alla leaderboard con 11 colpi sotto il par.

Alle sue spalle resta in agguato la canadese Brooke Henderson, distante ora 3 lunghezze con un giro in 70 colpi che la pone a quota -8 con un colpo di vantaggio sulla sudcoreana Sung Hyun Park. La Henderson, in particolare, punta a bissare il trionfo del 2016, dopo la beffa dello scorso anno, quando fu seconda al termine del torneo. Ma le due sudcoreane non hanno affatto intenzione di cedere la presa e stringono la campionessa canadese nella morsa per contendersi il prestigioso trofeo.

Gli USA, dal canto loro, sperano grazie al round fantastico di Angel Yin, risalita in quarta posizione con una tornata in 68 colpi (-4), che l’ha condotta ai piedi del podio a quota -6, lasciandosi dietro l’inglese Bronte Law (-5) e un gruppo composto da quattro atlete, ossia le due sudcoreane In-Kyung Kim e Hyo Joo Kim, la spagnola Carlota Ciganda e la svedese Dani Holmqvist, tutte con 4 colpi sotto il par.

Sorniona al decimo posto c’è la cinese Shanshan Feng, ormai però troppo lontana dalla vetta, mentre Lexi Thompson e la detentrice del torneo Danielle Kang sono al 34° a quota +1 e non potranno più concorrere per la vittoria, al pari della thailandese Ariya Jutanugarn, vincitrice dello US Open, attualmente al 41° posto con 2 colpi sopra il par.













mauro.deriso@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Twitter LPGA