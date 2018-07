Wimbledon 2018: la prima giornata. Subito Federer e S.Williams. Super sfida Dimitrov-Wawrinka. Cinque azzurri in campo

La tradizione va rispettata e a Wimbledon lo sanno benissimo. Proprio per questo motivo ad aprire il programma sul Centrale sarà il campione in carica Roger Federer. Lo svizzera se la vedrà con il serbo Dusan Lajovic, numero 57 del mondo che non ha mai raggiunto il terzo turno ai Championships. Una sfida tra rovesci ad una mano e sicuramente un buon esordio per Federer per entrare a pieno ritmo nel torneo.

Sarà anche il giorno di Serena Williams. Negli ultimi giorni è continuata la polemica sulla decisione da parte dell’All England Club di assegnare una testa di serie all’americana, attualmente fuori dalle prime 150 della classifica mondiale. Alla fine Serena sarà la numero 25 del seeding e comincerà il suo cammino sull’erba londinese contro Arantxa Rus, che nel 2012 ha raggiunto il terzo turno a Wimbledon, ma che poi non è più riuscita a ripetere questo risultato.

La sfida della giornata, però, è senza dubbio quella che chiudere il programma sul Centrale. Grigor Dimitrov contro Stanislas Wawrinka. Un primo turno semplicemente stellare: il bulgaro è testa di serie numero 6 e vuole tornare ad essere protagonista sull’erba londinese dove vanta una semifinale nel 2014, mentre lo svizzero è l’attuale numero 225 del mondo per via di un lungo infortunio che lo ha tenuto fuori dai campi per molto tempo e gioca con la classifica protetta.

Tante comunque le teste di serie alte protagoniste in questa prima giornata. Nel tabellone maschile esordio per Marin Cilic (vs Nishioka) e Milos Raonic (vs Liam Brody), ma è interessante anche il derby francese tra Gael Monfils e Richard Gasquet. Tra le donne, invece, in campo Caroline Wozniacki (vs Varvara Lepchenko), Elina Svitolina (vs Tatjana Maria) e Venus Williams (vs Johanna Larsson).

Sarà un lunedì che segnerà l’esordio di cinque italiani. In campo anche l’unica azzurra presente nel tabellone femminile, infatti Camila Giorgi se la vedrà con la lettone Anastasija Sevastova, testa di serie numero 21 del torneo. Sullo stesso campo (il n°8) giocherà anche Thomas Fabbiano, che parte probabilmente con i favori del pronostico contro l’indiano Yuki Bhambri.

Stefano Travaglia ha la possibilità di superare per la prima volta in carriera il primo turno a Wimbledon, visto che il pronostico è davvero apertissimo contro l’australiano John Millman. Leggermente favorito, nonostante uno stato di forma non entusiasmante, invece Paolo Lorenzi contro il serbo Laslo Djere. Match complicato per Andreas Seppi, che dovrà vedersela con l’australiano John-Patrick Smith.

CLICCA QUI PER TUTTI GLI ARTICOLI DI TUFFI

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Clicca qui e metti mi piace per restare sempre aggiornato sul mondo dei tuffi azzurri

Foto Proma 1/Shutterstock