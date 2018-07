Wimbledon 2018, oggi in campo Roger Federer e Rafael Nadal. Gli orari dei loro incontri e come vederli in tv

CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DEGLI OTTAVI DI FINALE DI WIMBLEDON 2018

Oggi è il giorno del Manic Monday a Wimbledon. Tutti in campo, uomini e donne, per gli ottavi di finale del torneo più affascinante del mondo, nella location più affascinante del mondo. Difficile orientarsi e mettere ordine in quest’abbuffata.

Non fanno eccezione i due grandi rivali del tabellone femminile Roger Federer e Rafael Nadal, giunti alla seconda settimana dei Championships in scioltezza. Lo svizzero darà il via al programma del Centrale (ore 14.00) affrontando l’insidioso francese Adrian Mannarino che, sulla carta, non dovrebbe causargli troppo problemi. Tuttavia, il tennis di cui è dotato il transalpino non dovrà essere sottovalutato dal rossocrociato. Lo spagnolo, invece, se la vedrà contro il ceco Jiri Vesely, giustiziere di Fabio Fognini, che qualche problema potrebbe causarglielo. Ma il fenomeno di Manacor, che non arrivava fino a questo punto dall’edizione 2011, è cresciuto nel corso del torneo e potrebbe finalmente tornare a fare strada e continuare la propria rincorsa verso l’atto conclusivo.

Di seguito l’ordine degli incontri di Rafael Nadal e Roger Federer con orari e campi nei quali i due assi del tennis si esibiranno. Gli incontri saranno trasmessi in diretta tv su Sky Sport, in diretta streaming su Sky Go e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

CAMPO CENTRALE – Dalle ore 14.00:

1° incontro – Federer vs Mannarino

3° incontro – Vesely vs Nadal













Foto: Alessio Marini