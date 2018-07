LIVE Wimbledon 2018 in DIRETTA: risultati 9 luglio. Spettacolo con gli ottavi di finale! L’Italia tifa Camila Giorgi, attesi Federer e Nadal

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della settima giornata di incontri del torneo di Wimbledon 2018. Lo chiamano Manic Monday a Wimbledon e un motivo c’è. Tutti in campo, uomini e donne, per gli ottavi di finale del torneo più affascinante del mondo, nella location più affascinante del mondo. Difficile orientarsi e mettere ordine in quest’abbuffata. Un punto di partenza, allora, può essere Camila Giorgi.

L’azzurra fa il suo ritorno alla seconda settimana dei Championships dalla storica prima volta del 2012 ed ha la concreta chance di fare strada, in un torneo che al femminile ha già riservato mille sorprese, con le teste di serie saltate una dopo l’altra. Ekaterina Makarova è un ostacolo difficile ma alla portata, extra-motivata dalla voglia di dimostrare a Caroline Wozniacki (che le aveva gentilmente predetto che non avrebbe fatto strada dopo averci perso al secondo turno) che si sbagliava di grosso.

Spettacolo assicurato anche al maschile, con tutti i big in campo. Qui i favoriti sono ancora in corsa, o almeno quasi tutti, perché Marin Cilic e Alexander Zverev hanno salutato in anticipo la compagnia. C’è ancora Roger Federer, e non potrebbe essere altrimenti. Lo svizzero sta andando veloce come un treno e anche il francese Adrian Mannarino non dovrebbe causargli problemi. Rafael Nadal dovrà vedersela con Jiri Vesely, giustiziere di Fabio Fognini, che qualche problema potrebbe causarglielo. Ma lo spagnolo, che non arrivava alla seconda settimana di Wimbledon dal 2011, è cresciuto nel corso del torneo e potrebbe finalmente tornare a fare strada. Tra i due litiganti c’è un giocatore pronto a fare da terzo incomodo, ovvero Novak Djokovic, che dovrà vedersela con il russo Karen Khachanov.

IL PROGRAMMA – IL MATCH DI CAMILA GIORGI

