Wimbledon 2018: Matteo Berrettini non si ripete e viene sconfitto in tre set da Gilles Simon

Si ferma al secondo turno il cammino di Matteo Berrettini. Dopo la fantastica vittoria in rimonta all’esordio contro Jack Sock, il tennista romano non riesce a ripetersi contro il francese Gilles Simon, numero 53 del mondo, che si è imposto in tre set con il punteggio di 6-3 7-6 6-2 dopo due ore di gioco.

Inizio di partita molto equilibrato e Berrettini ha una grande occasione nel quinto game del primo set. Il romano ha cinque palle break (le prime tre consecutive), ma non riesce a sfruttarle e Simon si salva. L’azzurro risente della chance sprecata e nel game successivo perde a zero il servizio. E’ un break che fa la differenza con il transalpino che si impone per 6-3 nel primo set.

Nel quinto gioco del secondo set Berrettini commette qualche errore e soprattutto un pesantissimo doppio fallo, che permette al rivale di realizzare il break e portarsi avanti sul 3-2. Il nostro portacolori , però, ha la forza di reagire subito e trova il controbreak immediato. La parità prosegue e si va al tiebreak: il francese parte forte e va 3-0, poi ancora 5-2 e a quel punto il vantaggio è incolmabile per l’azzurro che cede 7-4.

Nel terzo set si va avanti sul filo dell’equilibrio fino al sesto gioco, quando il giovane classe ’96 nostrano perde ancora il servizio. Questa volta l’italiano non ha davvero la forza per rimontare ancora e soprattutto per capovolgere una situazione di svantaggio come contro Sock. Le energie ormai sono al limite e nell’ottavo game arriva un secondo break del transalpino, che chiude il set sul 6-2 e anche l’incontro.













Foto: twitter Federtennis