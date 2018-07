Wimbledon 2018, Thomas Fabbiano firma l’impresa della carriera! Sconfitto Wawrinka in 3 set, ora il terzo turno!

Continua la favola di Thomas Fabbiano a Wimbledon 2018. Il pugliese realizza la più grande impresa della sua carriera, battendo Stan Wawrinka e qualificandosi per il terzo turno ai Championships. Un vero e proprio capolavoro quello del 29enne di Grottaglie, che è stato anche più forte dell’interruzione per pioggia di ieri e alla fine si è imposto oggi in tre set con il punteggio di 7-6 6-3 7-6 dopo due ore e quarantasei minuti di gioco.

Una partita eccezionale quella di Fabbiano che si era procurato due palle break in apertura di match e successivamente anche una in un interminabile nono gioco del primo set. Il tie-break è la fotografia dell’incredibile vittoria di Thomas, che riesce a recuperare in maniera clamorosa da 6-2 e ad imporsi alla fine per 9-7.

Wawrinka è nervoso, sbaglia tanto e si limita a giocare in fase difensiva. Dall’altra parte c’è un Fabbiano molto pimpante, che capisce il momento difficile dell’avversario e lo aggredisce. Il break è nell’aria e arriva nel sesto gioco del secondo set, con l’azzurro che scappa sul 4-2. Thomas è bravo ad annullare una palla del controbreak immediato e alla fine si impone per 6-3, portandosi due set a zero.

Per realizzare l’impresa manca solo un set e Fabbiano parte fortissimo, strappando subito il servizio allo svizzero e salendo sul 2-0. Wawrinka non molla e riesce a pareggiare nel sesto game. Si gioca punto a punto, la tensione è altissima e anche il pubblico si diverte perchè il livello degli scambi e del gioco si alza notevolmente. Sotto 6-5 Fabbiano deve fronteggiare due set point, ma Wawrinka commette due errori non forzati e si torna sul 40-40. In quel momento arriva la pioggia e viene tutto rimandato ad oggi.

Nella ripartenza odierna, Fabbiano vince subito i primi due punti e porta il set al tie-break. Wawrinka scappa sul 3-1 e anche sul 6-4, ma ancora una volta l’azzurro è lucidissimo e rimonta. Un vincente di rovescio e un errore di Wawrinka permettono a Thomas di pareggiare sul 6-6. Altro vincente dell’azzurro e sul match point il rovescio dell’elvetico è lungo. Fabbiano può esultare perchè ha veramente realizzato una straordinaria impresa.

Grazie a questa vittoria il numero 133 del mondo eguaglia anche il suo miglior risultato in un torneo dello Slam. Lo scorso anno il pugliese aveva già raggiunto il terzo turno agli US Open. Adesso Fabbiano ha comunque una grande occasione di centrare anche gli ottavi, perchè il prossimo avversario non è assolutamente imbattibile, visto che il pugliese affronterà il vincente del match tra il greco Tsitsipas e l’americano Donaldson













Foto: Proma1/Shutterstock