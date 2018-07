Wimbledon 2018: Andreas Seppi non rimonta e viene eliminato da Kevin Anderson

Non riesce la rimonta ad Andreas Seppi. L’altoatesino è stato sconfitto in quattro set dal sudafricano Kevin Anderson, numero otto del mondo e del seeding, con il punteggio di 6-3 6-7 6-3 6-4 dopo due ore e quarantacinque minuti di gioco. Il match è ripreso oggi dopo che nella giornata di ieri la pioggia aveva interrotto la partita sull’1-1 nel quarto set e con Anderson in vantaggio.

A fare la differenza è stato sicuramente il rendimento incredibile tenuto al servizio dal sudafricano, che ha totalizzato alla fine 34 ace. Nel primo set il n.8 del ranking non ha concesso nulla nei propri turni di battuta e a fare la differenza è stato il break ottenuto dal numero otto del mondo nel quarto game.

Andreas inizia male il secondo set, perdendo subito il servizio, ma reagisce prontamente e trova l’immediato controbreak. L’altoatesino non ci sta e nel dodicesimo game si procura anche quattro set point, ma con tre ace ed un errore dell’azzurro Anderson si salva e porta il set al tiebreak. Seppi è bravissimo a portarsi sul 6-4 e questa volta riesce a chiudere in suo favore.

Il terzo set è molto simile al primo. Il 32enne di Johannesburg torna ad essere ingiocabile nei propri turni di servizio e alla fine è il bolzanino a cedere il servizio nell’ottavo gioco. Un break decisivo e il sudafricano vince il terzo set per 6-3. Ad inizio del quarto parziale arriva la pioggia e nella ripartenza odierna si nota come il tennista nostrano soffra di un problema muscolare, che incide notevolmente sul suo gioco. Il top10 trova il break nel quinto gioco e alla fine si impone 6-4.













Foto: Yuya Chiu/Shutterstock