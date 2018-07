Wimbledon 2018, i risultati del tabellone maschile (6 luglio): Federer agli ottavi senza fatica, Zverev si salva contro Fritz, Fabbiano saluta Londra

Quinta giornata di incontri che è andata in archivio a Wimbledon e day-5 che non ha riservato troppe sorprese. Roger Federer, testa di serie numero uno, sceso in campo sul Centrale nell’ultimo incontro in programma, ha ottenuto con grande classe e qualità il successo contro il tedesco Jan-Lennard Struff. Lo svizzero in 1 ora e 37 minuti di partita ha fatto suo l’incontro con il punteggio di 6-3 7-5 6-2, mettendo in mostra a piccole dosi il suo talento, quando era necessario, dando un saggio del suo tennis sopraffino. Poco da fare per il teutonico, numero 64 del mondo, e qualificazione per l’elvetico agli ottavi di finale dove incontrerà la testa di serie n.22 del torneo, il francese Adrian Mannarino, che ha superato in cinque parziali il russo Daniil Medvedev (n.67 del ranking), con il punteggio di 6-4 6-3 4-6 5-7 6-3.

Si salva il n.3 del mondo Alexander Zverev che, nell’unico match del secondo turno in programma interrotto ieri, ha saputo ribaltare lo score, recuperando il set di ritardo e vincendo al quinto (6-4 5-7 6-7 6-1 6-2) in 3 ore e 16 minuti di partita contro lo statunitense Taylor Fritz (n. 68 ATP). Per Sascha ci sarà l’insidioso incontro contro l’estroso lettone Ernests Gulbis, numero 130 ATP.

Saluta Londra, invece, il nostro Thomas Fabbiano che, dopo l’impresa di ieri ed il successo contro l’elvetico Stan Wawrinka, è stato sconfitto nettamente dal talentuoso greco Stefanos Tsitsipas (6-2 6-1 6-4), non potendo nulla contro il tennis qualitativo del proprio avversario. Tuttavia, l’azzurro può uscire di scena a testa alta, avendo disputato un grande torneo. L’ellenico se la vedrà agli ottavi contro il potente americano John Isner (testa di serie numero 9 del seeding), impostosi nettamente contro il moldavo Radu Albot (6-3 6-3 6-4).

Interrotto per oscurità il match tra il canadese Milos Raonic (n.32 del mondo) e l’austriaco Dennis Novak (n.171 del mondo), in una situazione di parità: il tie-break del primo parziale è stato vinto da Raonic (7-6), il secondo parziale da Novak (6-4) mentre il terzo è sul 6-5 in favore del nordamericano ma senza break. Il vincitore di quest’incontro affronterà l’americano Mackenzie McDonald, vittorioso contro l’argentino Guido Pella (6-4 6-4 7-6), che ieri aveva eliminato il finalista del 2017 Marin Cilic. A completare il quadro, negli ottavi avremo la sfida tra il francese Gael Monfils (n.44 del mondo) ed il sudafricano Kevin Anderson (n.8 ATP).

Terzo turno

[8] K. Anderson b. [25] P. Kohlschreiber 6-3 7-5 7-5

G. Monfils b. [11] S. Querrey b. 5-7 6-4 6-4 6-2

[22] A. Mannarino b. D. Medvedev 6-4 6-3 4-6 5-7 6-3

M. McDonald b. G. Pella 6-4 6-4 7-6

[9] J. Isner b. R. Albot 6-3 6-3 6-4

[31] S. Tsitsipas b. [Q] T. Fabbiano 6-2 6-1 6-4

[Q] D. Novak vs [13] M. Raonic 6-7 6-4 5-6 sospesa per oscurità

[1] R. Federer b. J.L. Struff 6-3 7-5 6-2

Secondo turno

[4] A. Zverev b. T. Fritz 6-4 5-7 6-7(0) 6-1 6-2













giandomenico.tiseo@oasport.it

Foto: Leonard Zhukovsky / Shutterstock.com