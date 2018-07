Wimbledon 2018: si chiude la prima settimana. In campo Nadal, Fognini e Djokovic. Tra le donne c’è Simona Halep

Si chiude oggi la prima settimana di Wimbledon (domani classica giornata di riposo) con gli ultimi match del terzo turno nel tabellone maschile e femminile. Ad aprire il programma sul Centrale sarà il numero uno del mondo Rafa Nadal, che se la vedrà con il giovane australiano Alex De Minaur, approdato per la prima volta in carriera al terzo turno di uno Slam. Finora è stato un torneo positivo per Nadal, che non ha concesso molto nelle prime due uscite contro Sela e Kukushkin, entrambi sconfitti per tre set a zero.

Il match di Rafa interessa molto anche i colori azzurri, visto che negli ottavi si spera che lo spagnolo possa incrociarsi con Fabio Fognini. Il ligure punta a raggiungere la seconda settimana ai Championships e per farlo dovrà battere il ceco Jiri Vesely, avversario affrontato e sconfitto la passata stagione. Fognini ha sconfitto all’esordio il giapponese Taro Daniel in quattro set e poi ha vinto nettamente il derby azzurro con Simone Bolelli.

Si è detto molto di Federer e Nadal, mentre quasi in silenzio è passato inosservato l’ottimo inizio di torneo di Novak Djokovic, che finora ha davvero passeggiato nei primi due turni. Il serbo, però, ora si troverà ad affrontare un match complicato contro il britannico Kyle Edmund, che sogna la vittoria davanti ai suoi tifosi sul Centrale. Altre sfide molto interessanti in questo sabato nel tabellone maschile sono Zverev-Gulbis e soprattutto Kyrgios-Nishikori, senza dimenticare Del Potro-Paire.

Anche al femminile scende in campo la numero uno del mondo. Simona Halep sta giocando molto bene sull’erba londinese e si troverà ad affrontare Su-Wei Hsieh. Dopo le uscite di scena di Kvitova e Muguruza, la rumena è la grande favorita per raggiungere la finale nella parte alta del tabellone.

Sono comunque tante le outsider che possono far paura alla regina dell’ultimo Roland Garros e tra queste ci sono sicuramente Angelique Kerber e Naomi Osaka. Le due si affronteranno in una delle sfide di oggi più avvincenti e che promette spettacolo. Altra giocatrice candidata a poter far molta strada in quel di Wimbledon è la lettone Jelena Ostapenko, che se la vedrà con la sorpresa russa Vitalia Diatchenko, che ha già sconfitto all’esordio Maria Sharapova.













Foto: Alessio Marini