Golf, European Tour 2018: Ryan Fox raggiunto in testa all’Irish Open. Bella rimonta di Renato Paratore

C’è ancora Ryan Fox in testa all’Irish Open, prova delle Rolex Series in scena a Donegal, in Irlanda. Il neozelandese ha girato in 69 colpi, con un bel finale in crescendo, raggiungendo il totale di -8. Fox non è più solo in testa, però, perché oggi è stato raggiunto da Matthieu Pavon ed Erik Van Rooyen. Il francese ha trovato un solido round in 68, mentre il sudafricano ha dato spettacolo, con cinque birdie nelle prime nove e otto in totale.

Alle spalle del trio di testa insegue lo svedese Joakim Lagergren, a -7, precedendo un terzetto composto dal sudafricano Zander Lombard e dagli inglesi Danny Willett (giro in 70) e Sam Horsfield. Insegue un altro britannico, Lee Westwood, che oggi non è andato al di là di un round in 71, fermandosi a -5. La classifica è comunque molto corta e aperta a tanti risvolti. Non è stata la giornata di Rory McIlroy, padrone di casa (la sua fondazione organizza il torneo), che ha girato un colpo sopra il par scendendo in 30esima posizione a -1.

Due soli gli italiani rimasti in gara. Renato Paratore ha compiuto una rimonta strepitosa, girando in 67 colpi con sette birdie e due bogey. Il romano è ora a -2, in 20esima posizione dopo averne guadagnate 88. Anche Matteo Manassero ha superato il taglio, girando anche oggi in par, in 48esima posizione. Edoardo Molinari è stato eliminato con il primo score superiore al taglio, +2. Peccato per il torinese, autore di un hole-in-one alla buca 14. Niente da fare per Andrea Pavan e Nino Bertasio (+3), quest’ultimo bravo a rimontare con 67 l’80 di ieri, al contrario di Lorenzo Gagli, crollato a +6.













Foto: Valerio Origo