Wimbledon 2018: i risultati del tabellone femminile (4 luglio). Esce Caroline Wozniacki, sogna Camila Giorgi

Continua la caduta di stelle del tabellone femminile a Wimbledon: dopo Elina Svitolina, Sloane Stephens, Maria Sharapova e Petra Kvitova, al primo turno, oggi tocca alla danese Caroline Wozniacki, che si arrende alla russa Ekaterina Makarova, vittoriosa con il punteggio di 6-4 1-6 7-5.

Continua il sogno di Camila Giorgi, che batte con un doppio 6-4 la statunitense Madison Brengle, ed ora, pur non conoscendo ancora il nome della sua avversaria (rinviato il match tra la ceca Katerina Siniakova e la tunisina Ons Jabeur), si ritrova in uno spicchio di tabellone privo di teste di serie, che potrebbe accompagnarla in carrozza fino ai quarti di finale.

Di seguito i risultati del secondo turno della parte bassa del tabellone femminile:

WTA – SINGOLARE: Wimbledon (Regno Unito), erba 12:40 Finale Cirstea S. (Rou) 1 6 3 3 Rodina E. (Rus) 2 1 6 6 12:40 Finale Kumkhum L. (Tha) 0 4 3 Keys M. (Usa) 2 6 6 12:40 Finale Peterson R. (Swe) 0 5 4 Vekic D. (Cro) 2 7 6 12:40 Finale Petkovic A. (Ger) 0 4 3 Wickmayer Y. (Bel) 2 6 6 12:45 Finale Swan K. (Gbr) 0 0 3 Buzarnescu M. (Rou) 2 6 6 14:10 Finale Dulgheru A. (Rou) 1 6 0 1 Williams V. (Usa) 2 4 6 6 14:10 Finale Pliskova Ka. (Cze) 2 6 6 Azarenka V. (Blr) 0 3 3 15:35 Finale Radwanska A. (Pol) 0 5 4 Safarova L. (Cze) 2 7 6 15:50 Finale Bertens K. (Ned) 2 6 6 Blinkova A. (Rus) 0 4 0 16:05 Finale Brengle M. (Usa) 0 4 4 Giorgi C. (Ita) 2 6 6 16:30 Finale Makarova E. (Rus) 2 6 1 7 Wozniacki C. (Den) 1 4 6 5 17:20 Finale Goerges J. (Ger) 2 6 3 6 Lapko V. (Blr) 1 2 6 2 17:30 Finale Tomova V. (Bul) 0 1 4 Williams S. (Usa) 2 6 6 19:00 Finale Maria T. (Ger) 0 2 2 Mladenovic K. (Fra) 2 6 6 ——- Rinv. Siniakova K. (Cze) – Jabeur O. (Tun) – ——- Rinv. Tsurenko L. (Ukr) – Strycova B. (Cze) –













Foto: Jimmie48 Photography Shutterstock.com

