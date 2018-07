Wimbleon 2018: Thomas Fabbiano avanti di due set contro Stan Wawrinka poi la pioggia

La pioggia ci mette lo zampino nel match del secondo turno di Wimbledon tra il nostro Thomas Fabbiano (n.133 del mondo) e lo svizzero Stan Wawrinka (n.224 ATP). Il match, infatti, è stato interrotto e rinviato a domani sul 6-5 del terzo set, dopo che nei primi due parziali l’azzurro si era imposto, a sorpresa, 7-6 6-3.

E’ un Fabbiano solido quello che scende sul campo 3 dei Championships. L’azzurro mette fin da subito in difficoltà Wawrinka, estremamente falloso in questo inizio di incontro. Non è un caso che il pugliese si procuri due palle break in apertura ed una nel nono game, senza concederne neanche una, forte del 75% dei punti ottenuti con la prima di servizio. L’elvetico riesce a salvarsi aggrappandosi alla battuta e protraendo la prima frazione al tie-break. In questo caso, sembra che il destino del parziale sia segnato in favore di Stan, visto il vantaggio di 6-2 ed i 4 set point a disposizione. Abbastanza incredibilmente, però, il nostro portacolori ribalta la situazione, favorito anche da qualche errore di troppo del rivale, aggiudicandosi il set 9-7. Un Wawrinka che, infatti, chiude con 19 errori non forzati.

Nella seconda frazione, Thomas continua a sciorinare un tennis molto concreto ed aggressivo, condito da ben 12 colpi vincenti. Un atteggiamento che si riflette nel sesto game, quando il 28enne di Grottaglie strappa il servizio a Wawrinka d’autorità. Un vantaggio pienamente meritato e gestito dall’italiano, in grado di rintuzzare il tentativo estremo di Stan di recuperare il break di ritardo. Niente da fare per lui e Fabbiano avanti due set a zero.

L’inizio della terza frazione fa sognare. Il giocatore nostrano sfrutta un altro passaggio a vuoto del rivale al servizio, in apertura, portandosi sul 3-1. Sfortunatamente per il pugliese, la resa al servizio del sesto gioco non è efficace, consentendo allo svizzero di pareggiare il conto con colpi potenti e precisi. Sul 6-5 in favore del rossocrociato e Thomas al servizio (40-40), la pioggia pone fine alle ostilità.













giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: profilo twitter Federtennis