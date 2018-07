Wimbledon 2018: Camila Giorgi fin dove può arrivare? La caduta delle teste di serie le sorride anche se…

Nella terza giornata di incontri a Wimbledon, la pioggia ha fatto visita sui campi di Church Road. Il darsi agonistico sull’erba più famosa del mondo del tennis è stato interrotto ma Camila Giorgi ha anticipato l’intervento di Giove Pluvio, concludendo la pratica “Madison Brengle” con relativa facilità: 6-4 6-4 in 1 ora e 19 minuti di partita. Qualificazione al terzo turno in tasca ed attesa per chi, tra la ceca Katerina Siniakova (n.42 del mondo) e la tunisina Ons Jabeur (n.130 WTA), sarà la prossima avversaria.

Nomi che non preoccupano più di tanto la marchigiana: “Guardo solo al mio gioco, non a quello che fanno le mia avversarie. Il mio tennis è questo e mi concentro su tale aspetto“. Queste le parole incisive di Camila in vista di quel che sarà in una parte del tabellone che ha perso due teste di serie importanti: la numero 2 Caroline Wozniacki e la numero 32 Agnieszka Radwanska. Per l’azzurra, quindi, si potrebbero aprire degli scenari interessanti ma è sempre tutto nelle sue mani.

Non è la prima volta, infatti, che ci si lancia in ipotesi ottimistiche sul conto della tennista nostrana, affascinati dai momenti “on” del suo gioco. Tuttavia, come spesso accade, gli errori non forzati al servizio e da fondo sono una costante della sua filosofia agonistica, evidenziata anche nell’incontro odierno.

Certo, aver battuto un’avversaria contro cui la tradizione era negativa e vittoriosa dell’ultimo incontro sull’erba è un dato positivo, ma l’impressione è che Camila sia sempre attaccata ad un filo. Tante volte si è parlato delle sue qualità in termini di potenza e profondità. Armi importanti da accompagnare però con la gestione. Un aspetto fallace per l’italiana che ci si augura sia minimizzato nelle prossime esibizioni. Il grass londinese può regalare soddisfazioni ma, come al solito, dipenderà tutto o quasi dalla giocatrice di Macerata.













