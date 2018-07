Wimbledon 2018: i risultati del tabellone femminile (3 luglio). Escono subito anche Maria Sharapova e Petra Kvitova

Continua la caduta di stelle del tabellone femminile a Wimbledon: dopo Elina Svitolina e Sloane Stephens, oggi escono Maria Sharapova e Petra Kvitova. La russa perde il derby contro la qualificata Vitalia Diatchenko, mentre la ceca cede di schianto nel terzo set alla bielorussa Aliaksandra Sabalenka.

Senza azzurre in campo, oggi gli occhi erano tutti per la campionessa uscente, l’iberica Garbine Muguruza, e la numero uno WTA, la romena Simona Halep: entrambe avanzano senza problemi, battendo in due set rispettivamente la wild card britannica Naomi Broady e la nipponica Kurumi Nara.

Di seguito i risultati del primo turno della parte alta del tabellone femminile:

WTA – SINGOLARE: Wimbledon (Regno Unito), erba 12:35 Finale Barty A. (Aus) 2 7 6 Voegele S. (Sui) 0 5 3 12:35 Finale Bogdan A. (Rou) 1 1 6 6 Arruabarrena-V. L. (Esp) 2 6 3 8 12:35 Finale Hsieh S-W. (Tpe) 2 6 4 6 Pavlyuchenkova A. (Rus) 1 4 6 3 12:35 Finale Konjuh A. (Cro) 1 2 77 3 Liu C. (Usa) 2 6 62 6 12:35 Finale Konta J. (Gbr) 2 7 79 Vikhlyantseva N. (Rus) 0 5 67 12:40 Finale Cornet A. (Fra) 0 63 1 Cibulkova D. (Svk) 2 77 6 12:40 Finale Gavrilova D. (Aus) 2 6 6 Dolehide C. (Usa) 0 2 3 12:40 Finale Peng S. (Chn) 0 4 5 Stosur S. (Aus) 2 6 7 14:10 Finale Muguruza G. (Esp) 2 6 7 Broady N. (Gbr) 0 2 5 14:30 Finale Lapko V. (Blr) 2 5 7 7 McHale C. (Usa) 1 7 5 5 14:40 Finale Allertova D. (Cze) 0 2 2 Kontaveit A. (Est) 2 6 6 14:45 Finale Kerber A. (Ger) 2 7 6 Zvonareva V. (Rus) 0 5 3 15:00 Finale Van Uytvanck A. (Bel) 2 6 6 Hercog P. (Slo) 0 2 2 15:10 Finale Brady J. (Usa) 2 6 64 6 Kozlova Kat. (Ukr) 1 2 77 2 15:30 Finale Taylor G. (Gbr) 1 0 6 3 Bouchard E. (Can) 2 6 4 6 16:10 Finale Sasnovich A. (Blr) 2 6 4 6 Kvitova P. (Cze) 1 4 6 0 16:45 Finale Zheng S. (Chn) 2 6 4 6 Wang Q. (Chn) 1 3 6 1 17:00 Finale Parmentier P. (Fra) 0 2 4 Townsend T. (Usa) 2 6 6 17:20 Finale Boulter K. (Gbr) 2 6 5 6 Cepede V. (Par) 1 4 7 4 17:50 Finale Kenin S. (Usa) 2 6 1 6 Sakkari M. (Gre) 1 4 6 1 18:05 Finale Halep S. (Rou) 2 6 6 Nara K. (Jpn) 0 2 4 18:20 Finale Bencic B. (Sui) 2 77 6 Garcia C. (Fra) 0 62 3 18:20 Finale Riske A. (Usa) 2 6 6 Duque-Marino M. (Col) 0 1 1 18:30 Finale Niculescu M. (Rou) 0 4 1 Osaka N. (Jpn) 2 6 6 18:55 Finale Diatchenko V. (Rus) 2 63 77 6 Sharapova M. (Rus) 1 77 63 4 19:00 Finale Sorribes Tormo S. (Esp) 2 77 6 Kanepi K. (Est) 0 65 1 19:15 Finale Collins D. R. (Usa) 0 3 2 Mertens E. (Bel) 2 6 6 19:20 Finale Linette M. (Pol) 1 3 6 8 Putintseva Y. (Kaz) 2 6 3 10 19:40 Finale Ostapenko J. (Lat) 2 6 77 Dunne K. (Gbr) 0 3 65 19:40 Finale Suarez Navarro C. (Esp) 2 6 6 Witthoeft C. (Ger) 0 2 4 20:05 Finale Fett J. (Cro) 0 2 5 Kasatkina D. (Rus) 2 6 7 20:05 Finale Watson H. (Gbr) 0 4 5 Flipkens K. (Bel) 2 6 7 20:10 Finale Vondrousova M. (Cze) 0 1 2 Vickery S. (Usa) 2 6 6













Foto: Jimmie48 Photography Shutterstock.com

robertosantangelo@oasport.it