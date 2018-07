Wimbledon 2018: i risultati del tabellone femminile (2 luglio). Avanza Caroline Wozniacki, fuori Sloane Stephens

La prima giornata di Wimbledon riserva subito una sorpresa: nella parte bassa del tabellone femminile va fuori la testa di serie numero 4, la statunitense Sloane Stephens, battuta con un netto 6-1 6-3 dalla croata Donna Vekic. Soffre ma vince la ceca Karolina Pliskova, che cede un set ma supera la wild card britannica Harriet Dart per 7-6 (2) 2-6 6-1.

Senza l’uscita di Stephens, l’impresa di giornata l’avrebbe sicuramente firmata la nostra Camila Giorgi, che supera la lettone Anastasija Sevastova, numero 21 del seeding, con lo score di 6-1 2-6 6-4. Avanti le sorelle Williams: Venus batte in tre set la svedese Johanna Larsson, mentre Serena si libera dell’olandese Arantxa Rus per 7-5 6-3.

Avanti rapidamente la danese Carolina Wozniacki, numero 2, che si libera della statunitense Varvara Lepchenko con un celere 6-0 6-3, mentre in serata arriva un’altra eliminazione eccellente: l’ucraina Elina Svitolina, numero 5 del tabellone, viene mandata a casa dalla tedesca Tatijana Maria, che si impone in tre set per 7-6(3) 4-6 6-1.

Di seguito i risultati del primo turno della parte bassa del tabellone femminile:

WTA – SINGOLARE: Wimbledon (Regno Unito), erba 12:35 Finale Rodina E. (Rus) 2 3 7 6 Lottner A. (Ger) 1 6 5 4 12:35 Finale Zhang S. (Chn) 1 4 6 2 Petkovic A. (Ger) 2 6 4 6 12:40 Finale Barthel M. (Ger) 0 5 4 Wickmayer Y. (Bel) 2 7 6 12:40 Finale Dulgheru A. (Rou) 2 6 1 6 Pliskova Kr. (Cze) 1 4 6 2 12:40 Finale Pliskova Ka. (Cze) 2 77 2 6 Dart H. (Gbr) 1 62 6 1 12:40 Finale Rybarikova M. (Svk) 0 5 3 Cirstea S. (Rou) 2 7 6 14:10 Finale Vekic D. (Cro) 2 6 6 Stephens S. (Usa) 0 1 3 14:20 Finale Giorgi C. (Ita) 2 6 2 6 Sevastova A. (Lat) 1 1 6 4 14:25 Finale Tomljanovic A. (Aus) 0 4 2 Keys M. (Usa) 2 6 6 14:40 Finale Martic P. (Cro) 1 60 6 3 Makarova E. (Rus) 2 77 2 6 14:50 Finale Kumkhum L. (Tha) 2 4 6 6 Pera B. (Usa) 1 6 2 3 14:50 Finale Larsson J. (Swe) 1 77 2 1 Williams V. (Usa) 2 63 6 6 15:05 Finale Alexandrova E. (Rus) 0 64 3 Azarenka V. (Blr) 2 77 6 15:30 Finale Kuzmova V. (Svk) 0 63 69 Peterson R. (Swe) 2 77 711 15:50 Finale Lepchenko V. (Usa) 0 0 3 Wozniacki C. (Den) 2 6 6 16:25 Finale Bertens K. (Ned) 2 6 6 Stefkova B. (Cze) 0 3 2 16:25 Finale Krunic A. (Srb) 1 6 3 3 Brengle M. (Usa) 2 2 6 6 16:25 Finale Wang Y. (Chn) 1 77 4 4 Blinkova A. (Rus) 2 64 6 6 17:30 Finale Rus A. (Ned) 0 5 3 Williams S. (Usa) 2 7 6 17:40 Finale Begu I. (Rou) 0 2 2 Swan K. (Gbr) 2 6 6 18:05 Finale Schmiedlova A. K. (Svk) 1 7 2 2 Mladenovic K. (Fra) 2 5 6 6 18:10 Finale Vandeweghe C. (Usa) 1 77 3 6 Siniakova K. (Cze) 2 63 6 8 18:30 Finale Tsurenko L. (Ukr) 2 7 6 Babos T. (Hun) 0 5 2 19:15 Finale Radwanska A. (Pol) 2 6 4 7 Ruse G. (Rou) 1 3 6 5 19:35 Finale Smitkova T. (Cze) 0 63 1 Tomova V. (Bul) 2 77 6 19:40 Finale Kuznetsova S. (Rus) 0 66 5 Strycova B. (Cze) 2 78 7 19:55 Finale Goerges J. (Ger) 2 6 79 Puig M. (Pur) 0 4 67 19:55 Finale Svitolina E. (Ukr) 1 63 6 1 Maria T. (Ger) 2 77 4 6 20:00 Finale Golubic V. (Sui) 1 6 3 3 Jabeur O. (Tun) 2 2 6 6 20:05 Interrotta Lapko V. (Blr) 1 5 7 3 0 McHale C. (Usa) 1 7 5 2 0 20:15 Finale Bondarenko K. (Ukr) 0 4 4 Safarova L. (Cze) 2 6 6 20:15 Finale Sabalenka A. (Blr) 1 77 1 4 Buzarnescu M. (Rou) 2 63 6 6













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Jimmie48 Photography Shutterstock.com

robertosantangelo@oasport.it