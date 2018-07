Wimbledon 2018, i risultati dei quarti di finale femminili: sarà Julia Goerges a sfidare Serena Williams. Angelique Kerber-Jelena Ostapenko l’altra semifinale

Niente da fare per Camila Giorgi. L’azzurra ci ha provato e per un’ora ha sfiorato pure il sogno di battere Serena Williams nel magnifico scenario del Centrale di Wimbledon. L’azzurra è andata avanti di un set, approfittando dell’unica chance regalata dalla sua avversaria, poi però ha dovuto subire il ritorno, prepotente come non mai, di Serenona. Williams è imbattuta da queste parti dal 2014 e sembra decisissima a riprendersi lo scettro dei Championships (ha vinto nel 2015 e 2016 e non ha giocato lo scorso anno per via della maternità).

Ma quello tra Giorgi e Williams non è stato l’unico quarto di finale femminile andato in scena oggi. Ad aprire sul Centrale sono state Angelique Kerber e Daria Kasatkina, con la tedesca vincitrice in due set e di nuovo in semifinale a Wimbledon dopo due anni. Angie è la netta favorita della parte alta del tabellone e lo ha dimostrato oggi, con una gara solida, in cui ha sfruttato l’emozione della russa, entrata troppo tardi in partita. La classe ’97 ha comunque venduto cara la pelle, rientrato nel match nel secondo set, quando sembrava finito e complice qualche distrazione di troppo della Kerber nel momento di chiudere. Poi, però, al settimo match point, Angelique ha archiviato la pratica.

A sfidare Kerber in semifinale sarà Jelena Ostapenko. Non era segnalato come una delle favorite ma a questo punto del torneo la giovane lettone spaventa. Fin qui è andata come un treno: cinque vittorie e nemmeno un set lasciato per strada, nemmeno oggi, quando Dominika Cibulkova si era trovata sopra a inizio primo set. La giovane Ostapenko non si è lasciata intimorire, riprendendo il controllo a suon di vincenti e proponendosi come una reale alternativa a una finale che sembra già scritta.

Per arrivarci, però, Serena Williams dovrà passare per la tedesca Julia Goerges, uscita vincitrice dal confronto con l’olandese Kiki Bertens. Quest’ultima, dopo la vittoria del primo set, ha sprecato troppo, concedendo la rimonta alla sua avversaria e addirittura cedendo di schianto nel terzo set, perso 6-1. Toccherà a Goerges, dunque, tentare di ostacolare Serena sulla strada verso l’ennesima finale a Wimbledon.













CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL TENNIS

alessandro.tarallo@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Jimmie48 / Shutterstock.com