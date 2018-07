Wimbledon 2018, gli italiani in campo lunedì 2 luglio: programma, orari e tv

Finalmente si inizia! Oggi, lunedì 2 luglio, inizia l’edizione 2018 di Wimbledon: in campo per il primo turno dei tornei di singolare la parte alta del tabellone maschile e la parte bassa di quello femminile. Saranno cinque gli azzurri in gara: giocherà l’unica italiana in tabellone tra le donne, Camila Giorgi, e quattro dei nove azzurri in gara tra gli uomini, ovvero Andreas Seppi, Stefano Travaglia, Thomas Fabbiano e Paolo Lorenzi. Le sfide saranno visibili in diretta tv su Sky Sport HD, in streaming con SkyGo, mentre OA Sport vi offrirà la diretta live testuale degli incontri.

Di seguito il programma completo degli italiani impegnati nella prima giornata del torneo di Wimbledon, terzo Slam stagionale.

CAMPO N.5 – 12:30

3. John-Patrick Smith v Andreas Seppi

CAMPO N.6 – 12:30

3. John Millman v Stefano Travaglia

CAMPO N.8 – 12:30

2. Camila Giorgi v Anastasija Sevastova

3. Yuki Bhambri v Thomas Fabbiano

CAMPO N.11 – 12:30

3. Laslo Djere v Paolo Lorenzi













