Wimbledon 2018: Feliciano Lopez batte il record di partecipazioni consecutive ai Grand Slam

Nuovo record per Feliciano Lopez, veterano spagnolo, che ha debuttato oggi a Wimbledon vincendo senza particolari patemi con l’argentino Federico Delbonis nel primo turno dei Championships. Il mancino iberico ha superato Roger Federer per quanto riguarda i Grand Slam giocati consecutivamente: siamo a quota 66, contro i 65 dell’elvetico (striscia comunque interrotta viste le due assenze a Parigi a Roland Garros). In corsa per questo record c’è un altro spagnolo: Fernando Verdasco, lui è a quota 61.

Consecutive appearances at Grand Slams… Feliciano Lopez – 66* 🙌👏

Roger Federer – 65

Fernando Verdasco – 61*

Wayne Ferreira – 56

Stefan Edberg – 54 Congratulations, @feliciano_lopez! #Wimbledon pic.twitter.com/JUVkWl8qK0 — Tennis TV (@TennisTV) July 3, 2018

Foto: CHEN WS / Shutterstock.com