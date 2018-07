Wimbledon 2018, Fabio Fognini-Jiri Vesely: programma, orari e tv e come seguire la partita

Fabio Fognini torna in campo per il terzo turno di Wimbledon. Il ligure, dopo aver sconfitto in tre set Simone Bolelli, se la vedrà contro il ceco Jiri Vesely. Un giocatore ostico, che però Fabio ha sempre battuto fin qui in carriera. I tre precedenti, infatti, si sono sempre risolti in favore del giocatore di Arma di Taggia, ivi compresa la sfida al secondo turno dello scorso anno nei Championships, quando l’azzurrò trionfò in tre set.

Fognini-Vesely è in programma sabato 7 luglio, terzo incontro del campo 3. La partita sarà trasmessa su Sky Sport, che dedica allo Slam londinese bei sei canali, raggiungibili anche con il mosaico interattivo. In streaming, invece, la partita sarà visibile su Sky Go.

Sabato 7 luglio – CAMPO 3 – Dalle ore 12.30

Fabio Fognini – Jiri Vesely













Foto: Alessio Marini