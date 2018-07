Wimbledon 2018: che IMPRESA di Matteo Berrettini! Rimonta due set e batte Jack Sock

Arriva in chiusura di giornata l’impresa italiana a Wimbledon: la firma Matteo Berrettini, che supera lo statunitense Jack Sock, numero 15 ATP e numero 18 del seeding, rimontando due set di svantaggio e trionfando nella quinta partita. Il punteggio finale recita 6-7 (5) 6-7 (3) 6-4 7-5 6-2 dopo una battaglia sportiva durata tre ore e cinquanta minuti. Al prossimo turno lo attende il transalpino Gilles Simon, numero 53 ATP.

Il match comincia subito con break di Berrettini e controbreak di Sock. Il tennista romano si riporta avanti nel set, strappando il servizio all’avversario nel quinto gioco. Berrettini ha la possibilità di servire per vincere la prima frazione nel decimo game, ma, dopo aver salvato una palla break, alla seconda perde la battuta e Sock pareggia i conti. Si va di conseguenza al tiebreak con Matteo che sale 3-0, ma si fa rimontare dall’americano che si impone per 7-5.

Super equilibrio nel secondo set con i due tennisti che mantengono i propri turni di servizio. Berrettini è bravo ad annullare una palla break con un ace nel settimo gioco e riesce a tenere la parità. Ancora una volta ci sarà il tiebreak, che viene però dominato dall’americano per 7-3.

Berrettini, però, non si perde d’animo, nonostante il doppio svantaggio e in apertura di terzo set riesce a strappare il servizio all’americano alla quarta palla break e dopo un lunghissimo primo game. Matteo serve bene e continua a tenere un ottimo livello anche da fondo, mentre Sock non riesce ad incidere con il suo dritto ed in risposta non è mai efficace. L’azzurro tiene il vantaggio e conquista la terza frazione per 6-4.

E’ una partita che continua a viaggiare sul filo sottile dell’equilibrio. Non ci sono palle break e il servizio continua ad essere dominante. Tutto questo fino all’undicesimo game, quando Berrettini è straordinario in risposta e strappa addirittura a zero il servizio a Sock. L’americano risente del break e subito e nel gioco successivo praticamente non rientra in campo e Matteo vince a zero il game, per 7-5 il set e porta al quinto il match.

Nella partita decisiva però l’equilibrio dura solo quattro game: lo statunitense annulla all’azzurro due break point nel gioco d’apertura, ma nel quinto nulla può. Berrettini sale 0-40 in risposta e alla terza occasione trova lo strappo. Solido al servizio, l’italiano non concede la minima occasione di rientrare all’avversario, che crolla: nel settimo game concede una nuova palla break e così Berrettini vola sul 5-2 pesante, prima di chiudere trionfalmente al secondo match point nell’ottavo game.













Foto: Yuya Chiu-Shutterstock