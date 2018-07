Wimbledon 2018: Camila Giorgi vs Ekaterina Marakova, ottavo di finale. Quando si gioca? Data, orario d’inizio, programma e tv (9 luglio)

Camila Giorgi affronterà Ekaterina Makarova negli ottavi di finale di Wimbledon 2018: lunedì 9 luglio può essere un giorno che svolta la carriera della tennista italiana, attesa dalla sfida contro la russa capace di eliminare Wozniacki. La marchigiana è giunta fino al quarto turno del prestigioso Slam sull’erba londinese e ora ha l’occasione della vita per volare tra le migliori otto del tabellone e regalarsi un probabile quarto di finale contro Serena Williams.

La 26enne però si troverà fronte un’avversaria molto ostica e in grado di sorprendere chiunque: servirà una partita di grande sostanza senza cali di tensione per riuscire a consacrarsi. L’incontro dell’azzurra aprirà il programma di giornata sul campo 12, quindi l’inizio è fissato per le ore 12.30.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Giorgia-Makarova, ottavo di finale di Wimbledon 2018. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport, in diretta streaming su Sky Go e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

LUNEDI’ 9 LUGLIO:

12.30 Camila Giorgi vs Ekaterina Makarova

GIORGI-MAKAROVA: COME VEDERE L’OTTAVO DI FINALE IN DIRETTA TV E STREAMING

Il match tra Giorgi e Makarova sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport e in diretta streaming su Sky Go.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla.













Foto: Keith Sherwood / Shutterstock.com