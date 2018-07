Wimbledon 2018: Camila Giorgi vs Ekaterina Makarova, ottavi di finale. Data, programma, orari e tv: quando gioca l’azzurra?

Camila Giorgi si è qualificata agli ottavi di finale di Wimbledon 2018 grazie alla rocambolesca e sofferta vittoria contro la ceca Siniakova. La marchigiana si è così garantita l’accesso alla seconda settimana del terzo Slam stagionale e lunedì tornerà in campo sull’erba londinese per affrontare la russa Ekaterina Makarova che oggi pomeriggio ha sconfitto in rimonta la quotata ceca Safarova e che soprattutto al secondo turno aveva eliminato la stella Caroline Wozniacki.

La 30enne sta attraversando un ottimo momento di forma ma è comunque un’avversaria alla portata di Camila Giorgi che può sognare di volare ai quarti di finale dove potrebbe anche incrociare Serena Williams se la statunitense riuscisse ad avere la meglio su Mladenovic e Rodina.

Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Camila Giorgi-Ekaterina Makarova, ottavo di finale di Wimbledon 2018. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport, in diretta streaming su Sky Go e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

LUNEDI’ 9 LUGLIO:

Orario da definire Camila Giorgi vs Ekaterina Makarova

GIORGI-MAKAROVA: COME VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA TV E STREAMING

Gli ottavi di finale di Wimbledon 2018 saranno trasmessi in diretta tv su Sky Sport e in diretta streaming su Sky Go.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla.













Foto: Keith Sherwood / Shutterstock.com