Wimbledon 2018, Camila Giorgi travolge Makarova e si regala i quarti di finale! Con Serena Williams all’orizzonte…

Camila Giorgi sublime! L’azzurra conquista la qualificazione ai quarti di finale di Wimbledon, per la prima volta in carriera (miglior risultato mai ottenuto dall’azzurra in un torneo del Grande Slam), superando in due set la russa Ekaterina Makarova (n.35 del mondo) con il punteggio di 6-3 6-4 in 1 ora e 31 minuti di partita. A quasi due anni dalla sconfitta di Roberta Vinci contro Angelique Kerber, sul cemento di Flushing Meadows, quindi, il tennis femminile tricolore ha una sua rappresentante in un Major ai quarti. All’orizzonte potrebbe prefigurarsi il confronto con la statunitense Serena Williams che, opposta alla russa Evgeniya Rodina (n.120 WTA), ha buone possibilità per far suo il confronto ed incontrare la tennista nostrana.

Nel primo parziale entrambe le giocatrici alternano colpi di pregevole fattura ad errori banali. Camila, come al solito, si fa preferire per i vincenti (saranno 7 al termine della frazione) e con il dritto in particolare riesce ad aprirsi bene il campo contro la mancina russa. Impattando ottimamente le seconde non così penetranti della rivale, la marchigiana spinge sempre al 100% conquistando il break nel sesto game. Purtroppo però nel gioco successivo, a zero, l’azzurra incappa in un momento non troppo positivo, non gestendo in maniera appropriata il vantaggio maturato. Camila è brava a superare l’impasse, alzando ancora una volta i giri del proprio motore e facendo viaggiare la sua palla. Non può nulla la Makarova, costretta a cedere ancora la battuta. Sul 5-3 il servizio dell’azzurra non ha incertezze, chiudendo così in proprio favore la frazione sul 6-3.

Nel secondo set la 26enne di Macerata è on fire e sfruttando ottimamente i suoi colpi potenti costringe sempre a recuperi affannosi la rivale, strappandole il servizio in apertura. L’azzurra in questo parziale migliora decisamente il rendimento con la prima in battuta, ottenendo il 77% dei punti e mettendo a segno 13 vincenti. Il tennis della giocatrice del Bel Paese è efficace sull’erba e il vantaggio conquistato le dà la spinta giusta per chiudere sul 6-4, centrando un obiettivo prestigioso.













Foto: Jimmie48 Photography / Shutterstock.com