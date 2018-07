Wimbledon 2018, Camila Giorgi sfiderà Serena Williams ai quarti di finale. Sfida stellare, serve l’impresa

Camila Giorgi affronterà Serena Williams ai quarti di finale di Wimbledon 2018. La marchigiana si troverà di fronte la Regina del tennis sull’erba londinese e proverà a compiere una vera e propria impresa: servirà una magia leggendaria per sconfiggere la statunitense e accedere alle semifinali. Oggi la 26enne si è sbarazzata della russa Ekaterina Makarova per 6-3 6-4, nessun problema nemmeno per il fenomeno a stelle e strisce con la russa Rodina surclassata con un doppio 6-2.

Si tratta di una prima volta assoluta per Camila che non era mai stata tra le migliori otto giocatrici di una prova dello Slam mentre Serena Williams cercherà di proseguire il proprio cammino verso la leggenda. Chi vincerà questo quarto di finale se la dovrà poi vedere contro la vincente di Bertens-Georges.













Foto: jimmie 48 shutterstock