Wimbledon 2018: i risultati del tabellone femminile (9 luglio). Disputati gli ottavi di finale, domani Camila Giorgi-Serena Williams

Si sono disputati gli ottavi di finale del tabellone femminile a Wimbledon: avanza la nostra Camila Giorgi, che batte 6-3 6-4 la russa Ekaterina Makarova e si regala la sfida ai quarti contro la statunitense Serena Williams, numero 25, che supera con un doppio 6-2 la qualificata russa Evgeniya Rodina. Dallo stesso lato del tabellone, la tedesca Julia Goerges, numero 13, batte la croata Donna Vekic per 6-3 6-2 ed ora affronterà l’olandese Kiki Bertens, numero 20, che elimina la ceca Karolina Pliskova, numero 7, per 6-3 7-6 (1).

Nella parte alta del tabellone, la tedesca Angelique Kerber, numero 11 e testa di serie più alta ancora in gara, elimina la svizzera Belinda Bencic 6-3 7-6 (5) ed attende domani la russa Daria Kasatkina, numero 14, alla quale servono tre set per avere ragione della belga Alison Van Uytvanck, battuta 6-7 (6) 6-3 6-2. La lettone Jelena Ostapenko, numero 12, batte la bielorussa Aliaksandra Sasnovich 7-6 (4) 6-0 e nei quarti se la vedrà con la slovacca Dominika Cibulkova, che elimina la tennista di Cina Taipei Su-Wei Hsieh per 6-4 6-1. Domani i quarti di finale. Di seguito i risultati degli ottavi di finale del tabellone femminile:

Giorgi C. (Ita) 2 6 6 Makarova E. (Rus) 0 3 4 Hsieh S-W. (Tpe) 0 4 1 Cibulkova D. (Svk) 2 6 6 Ostapenko J. (Lat) 2 77 6 Sasnovich A. (Blr) 0 64 0 Pliskova Ka. (Cze) 0 3 61 Bertens K. (Ned) 2 6 77 Kerber A. (Ger) 2 6 77 Bencic B. (Sui) 0 3 65 Goerges J. (Ger) 2 6 6 Vekic D. (Cro) 0 3 2 Van Uytvanck A. (Bel) 1 78 3 2 Kasatkina D. (Rus) 2 66 6 6 Williams S. (Usa) 2 6 6 Rodina E. (Rus) 0 2 2













Foto: jimmie 48 shutterstock

