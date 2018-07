Wimbledon 2018, Camila Giorgi sfiderà Katerina Siniakova al terzo turno. Data, programma e come vederla in tv

Finalmente Camila Giorgi conosce il nome della sua prossima avversaria a Wimbledon. Dopo l’impresa di ieri, quando l’azzurra ha battuto in due set la statunitense Madison Brengle, oggi la ceca Katerina Siniakova ha superato, dopo una battaglia che ha sfiorato le due ore e mezza, la tunisina Ons Jabeur con il punteggio di 5-7 6-4 9-7.

Il terzo turno della parte bassa del tabellone femminile andrà in scena domani, venerdì 6 luglio. Le sfide saranno visibili in diretta tv su Sky Sport HD, in streaming con SkyGo, mentre OA Sport vi offrirà la diretta live testuale degli incontri. Di seguito il programma completo della sfida del terzo turno di Wimbledon, terzo Slam stagionale.

Venerdì 6 luglio

Terzo turno singolare femminile

Katerina Siniakova (Cze) vs Camila Giorgi

in diretta tv su SkySport HD

in streaming su Sky Go

in diretta live testuale su OA Sport













Foto: Keith Sherwood / Shutterstock.com

robertosantangelo@oasport.it