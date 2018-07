Wimbledon 2018, Camila Giorgi-Serena Williams si gioca il 10 luglio! Orario d’inizio e come vedere la sfida in tv

Camila Giorgi e Serena Williams si affronteranno nei quarti di finale di Wimbledon 2018: la sfida è prevista per martedì 10 luglio sul Campo Centrale. Il palcoscenico più importante per un match che si preannuncia pirotecnico: da una parte l’azzurra che cerca l’impresa della vita, dall’altra l’ex numero 1 al mondo che insegue un ritorno tra le grandi dopo la maternità.

La marchigiana ha superato Ekaterina Makarova con estrema autorevolezza agli ottavi di finale, al terzo turno aveva annullato un match point e per la prima volta in carriera è tra le otto migliori giocatrici di uno Slam: la 26enne non vuole smettere di sognare e scenderà in campo per giocare il suo miglior tennis, da lei ci si può aspettare davvero di tutto. La statunitense sembra però essere in grandissima forma e partirà comunque con tutti i favori del pronostico.

Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Camila Giorgi vs Serena Williams, quarto di finale di Wimbledon 2018. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport F1, in diretta streaming su Sky Go e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

MARTEDI’ 10 LUGLIO:

Secondo match sul Campo Centrale, al termine di Kasatkina-Kerber (ore 14.00)

Camila Giorgi vs Serena Williams

CAMILA GIORGIA-SERENA WILLIAMS: COME VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA TV E STREAMING

Foto: Jimmie48 Photography Shutterstock.com