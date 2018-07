Wimbledon 2018, Camila Giorgi scala il ranking mondiale! Quante posizioni guadagnate nella classifica Wta?

Camila Giorgi sta letteralmente volando a Wimbledon 2018 e si è qualificata ai quarti di finale del terzo Slam stagionale grazie all’agevole successo sulla russa Ekaterina Makarova. Il trionfo odierno permetterà alla marchigiana di proseguire la propria avventura sull’erba londinese e con buona probabilità affronterà Serena Williams in un quarto di finale davvero pirotecnico: la 26enne non vuole smettere di sognare e proverà a gettare il cuore oltre l’ostacolo in una giornata che si preannuncia davvero importante.

Martedì 10 luglio può svoltare la carriera della tennista italiana che nel frattempo continua a scalare il ranking WTA: comunque vadano i quarti di finale, Camila Giorgi è già certa che lunedì prossimo sarà almeno in 34esima posizione, risalendo ben 18 posizioni rispetto alla classifica con cui aveva iniziato il torneo. L’azzurra si troverebbe così ad appena quattro piazze dal suo best ranking raggiunto per la prima volta il 27 luglio 2015. Un ritorno tra le migliori 40 al mondo dopo due anni abbondanti di assenza, sembra essere iniziata una nuova vita per la nostra tennista che deve continuare a esprimersi su questi buoni livelli se vuole sognare in grande.













Foto: jimmie 48 shutterstock