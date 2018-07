Tabellone Wimbledon 2018, l’avversaria di Camila Giorgi ai quarti di finale. Spauracchio Serena Williams …

Camila Giorgi sta volando a Wimbledon 2018 e sta facendo sognare tutta l’Italia giocando un buonissimo tennis che l’ha proiettata ai quarti di finale: per la prima volta in carriera, la marchigiana è riuscita a entrare tra le migliori otto giocatrici in un torneo dello Slam e ora punta ancora più in alto. La 26enne si è guadagnata il passaggio del turno surclassando la russa Ekaterina Makarova e ora attende di sapere chi dovrà affrontare ai quarti di finale: all’orizzonte una possibile sfida affascinante contro Serena Williams, ex numero 1 al mondo che sta tornando gradualmente al top dopo la maternità e che sull’erba londinese si sta ben esprimendo. Il fenomeno statunitense è atteso tra poche ore alla sfida tutt’altro che irresistibile contro la russa Rodina, un avversario assolutamente alla portata della fuoriclasse a stelle e strisce.

Camila Giorgi potrebbe così avere l’onore di fronteggiare la Regina di Wimbledon in un quarto di finale che si preannuncia già pirotecnico e molto atteso, magari sperando di ripetere l’impresa di Roberta Vinci che sconfisse Serena Williams agli US Open volando in finale contro Flavia Pennetta. Servirà un’impresa incredibile ma ora non si vuole smettere di sognare. Nel caso di un clamoroso passaggio del turno ci sarebbe in semifinale la vincente della sfida tra l’olandese Bertens e la vincente di Georges-Vekic.













Foto: Keith Sherwood / Shutterstock.com