Wimbledon 2018: Camila Giorgi punta ai quarti di finale, Fabio Fognini delude le attese

Domenica di pausa, come da tradizione, in quel di Wimbledon. Sui campi di Church Road la prima settimana è andata in archivio e per il tennis italiano il dato è il seguente: un solo superstite al termine dei primi 6 giorni di incontri. Parliamo di Camila Giorgi.

Sei anni dopo la marchigiana torna agli ottavi di finale di questo Slam. Era il 2012 quando la ragazza di Macerata riuscì a raggiungere la seconda settimana dei Championships. In questa edizione la replica, dopo aver sconfitto la ceca Katerina Siniakova in rimonta in tre set. Una vittoria che può essere una svolta nella carriera di Camila, che ha eguagliato la sua miglior prestazione in un Major (ottavi a Wimbledon 2012 e US Open 2013).

Ora, la sfida contro la russa Ekaterina Makarova (n.35 del mondo), per centrare il miglior risultato in carriera e guadagnarsi un posto tra le giocatrici migliori nel “Tempio del tennis“. “Sei anni sono tanti, sono cambiata ovviamente rispetto agli ottavi conquistati nel 2012, all’epoca ero una ragazzina, ora sono più grande, matura e ho alle spalle tanti match in più. E gioco meglio. Sono più forte“, ha dichiarato Camila

Una Giorgi dunque convinta del fatto suo e motivata a centrare l’obiettivo dei quarti di finale con grande determinazione. Il suo tennis, così aggressivo, può esprimersi al meglio su questa superficie. Non resta che aspettare. Purtroppo, l’esito è già arrivato per quanto riguarda Fabio Fognini, il n.1 del Bel Paese. Contro il ceco Jiri Vesely, tutto sembrava essere favorevole al ligure: tradizione e disparità di valori tecnici.

Purtroppo però il ligure è incappato in una delle sue giornate negative, lasciandosi sfuggire un match che, dopo aver recuperato un set di ritardo, sembrava poter essere alla portata. E invece i tanti errori non forzati e un atteggiamento, a volte, indolente non hanno permesso al giocatore di Arma di Taggia di raggiungere anch’egli il traguardo della seconda settimana, non avendo l’onore di confrontarsi contro il n.1 del mondo Rafael Nadal. Una bocciatura chiara per Fognini questo riscontro, su cui l’azzurro dovrà riflettere.













