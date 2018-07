Wimbledon 2018, Camila Giorgi: “Posso giocarmela con le migliori e l’ho dimostrato”

Camila Giorgi ci ha fatto sognare! Ieri, in quel match sul Centrale di Wimbledon, valido per i quarti di finale dei Championships, avanti di un set, sembrava che il sogno potesse diventare realtà. Poi la regina Serena Williams è tornata in sé nelle altre due frazioni e non c’è stata storia. Tuttavia l’azzurra, mai così avanti in un torneo del Grande Slam, ha motivi per cui sentirsi soddisfatta del proprio percorso.

“Sono felice e non sono arrabbiata, anche se perdere non mi piace, neppure contro Serena (Williams ndr). Ho giocato delle belle partite ed è dall’inizio del torneo che sto esprimendo un buon tennis. Non mi sorprende essere a questo punto, sono anni che lavoro per raggiungere questi risultati e ci dovevo arrivare. In questa stagione non mi sono mai fermata per infortuni e si vede“, ha sottolineato la marchigiana, intervistata dalla Gazzetta dello Sport.

Grazie a questo risultato, la nostra portacolori sarà n.34 o 35 (dipenderà proprio da Serena) del ranking WTA all’inizio della prossima settimana. Ciò potrebbe essere un toccasana perché la avvicinerebbe alle possibili teste di serie del prossimo US Open: “Sarebbe importante. Ora farò tutta la campagna sul cemento americano, comincerò da Washington e giocherò tutti i tornei che precedono New York. Il mio gioco è consistente e vado anche a rete per chiudere il punto. In questi giorni ho dimostrato di poter essere allo stesso livello delle migliori, la consapevolezza di poter giocare così l’ho sempre avuta, ma non avevo mai avuto l’occasione per dimostrarlo“, la chiosa di Camila.













giandomenico.tiseo@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: jctabb / Shutterstock.com