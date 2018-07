Wimbledon 2018: Camila Giorgi non si ferma ed accede al terzo turno. Battuta in due set l’americana Brengle

Continua il cammino a Wimbledon 2018 dell’unica italiana presente nel tabellone femminile. Camila Giorgi si è qualificata per il terzo turno dello Slam londinese dopo aver sconfitto con un doppio 6-4 l’americana Madison Brengle, numero 108 del mondo, dopo un’ora e venti minuti di gioco.

Come sempre le accade è l’azzurra a decidere le sorti dell’incontro. Una continua alternanza fra vincenti ed errori non forzati che hanno portato entrambi i set ad essere molto equilibrati. Nella prima frazione Camila non comincia benissimo, perdendo il servizio nel terzo game, con Brengle che poi allunga fino al 3-1. La marchigiana continua a gestire lei gli scambi e quando riesce ad accelerare nel modo giusto diventa ingiocabile. Giorgi ottiene il controbreak nel sesto game e poi nel decimo sfrutta qualche incertezza al servizio dell’americana e a zero vince il game e il set per 6-4.

Nel secondo set sembra di rivivere il match di primo turno con Sevastova. Anche in questa circostanza Camila va sotto per 3-0 con doppio break di svantaggio, ma rispetto all’esordio l’azzurra ha la prontezza di reagire immediatamente e vince i successivi cinque game. Un dominio assoluto della numero 52 del ranking, che, però, non sfrutta tre match point (il terzo sprecato con un errore a campo aperto) nel nono gioco e Brengle ottiene il break. Giorgi torna a concentrarsi e nel game successivo con alcuni vincenti conquista il nuovo break e il set sempre per 6-4.

Adesso al terzo turno Camila affronterà la vincente del match tra la ceca Katerina Siniakova, numero 42 al mondo, e la tunisina Ons Jabeur, numero 130 del ranking. Sicuramente una buonissima occasione di tornare agli ottavi, che Giorgi ha già raggiunto nel 2012.













Foto: Jimmie 48 / Shutterstock.com