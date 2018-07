Wimbledon 2018: Paolo Lorenzi lotta ma Gael Monfils vince in quattro set

Si è chiuso al secondo turno il torneo di Wimbledon di Paolo Lorenzi, sconfitto in quattro set dal francese Gael Monfils, 3-6 6-3 7-6(5) 7-6(3). Il tennista senese era atteso da un compito complicato ma ci ha provato, giocando una partita ordinata e tatticamente giusta ma arrendendosi alla distanza alla maggiore freschezza del suo rivale. Lorenzi nel quarto set ha accusato pure problemi a un piede ma è rimasto in campo, onorando il match e lottando fino alla fine. È pur sempre una sconfitta, ma è una sconfitta da cui ripartire, perché il 2018 del 36enne italiano vede fin qui più infortuni e problemi fisici che vittorie (4-11 il bilancio prima dei Championships).

Lorenzi può trarre tante indicazioni positive da questa partita. L’aver giocato alla pari per gran parte del match contro un avversario più quotato e talentuoso di lui, che più di una chance gliel’ha concessa. Su tutte nel tie-break del terzo set, alla fine spartiacque del match: Paolino si è trovato avanti 5-3, poi ha mandato in rete una volée di dritto e insieme la possibilità di portarsi in vantaggio. Monfils ha infatti intravisto l’opportunità ed è risalito, con un break di quattro punti consecutivi, fino a vincere il set e alla lunga il match.

Col senno di poi la partita si è decisa in quel momento. Un momento al quale si era arrivati dopo che nella prima ora di gioco era stato Lorenzi a menare le danze. Paolo è stato bravo a dare fastidio al suo avversario a suon di variazioni, di scambi lunghi e corti, di colpi da fondo e discese a rete, uniti ad un’ottima solidità al servizio (solo tre punti persi nel primo set). Una strategia vincente contro un francese pigro e svogliato. L’azzurro zitto zitto si è portato avanti di un set e di un break, poi dal 2-0 del secondo set è partita la riscossa di Monfils.

Il funambolo transalpino si è svegliato e ha cominciato a giocare, accelerando e aumentando la spinta. Gli errori non sono mancati, ma sono aumentati vertiginosamente i vincenti (4 nel primo set, 45 nel resto della partita). Il parziale è stato di quattro game consecutivi, fino a pareggiare i conti. Il rientro dell’avversario in partita ha fatto perdere continuità e certezze a Lorenzi, che è stato però bravo a rimanere attaccato alla partita nel terzo set, quando c’è stato da lottare, perché il suo avversario ha concesso pochissimo al servizio, facendosi pericoloso nei turni di risposta. Paolo ha dovuto infatti fronteggiare un set point, annullandolo prima di portare il set al tie-break e sprecare la chance buttando quella volée in rete.

Un errore che pareva aver deciso la partita in anticipo, specie quando Lorenzi ha ceduto il break in avvio di quarto set. Ma Monfils ha fatto il Monfils, rimettendo a suon di regali Paolino in partita. L’azzurro non se l’è fatto dire due volte e pur con un piede dolorante e la stanchezza che comprensibilmente avanzava, si è arrampicato fino ad un nuovo tie-break, dove però non c’è stata storia. Avanza Monfils, dunque, che al terzo turno troverà l’americano Sam Querrey. Torna a casa, invece, Lorenzi, con una sconfitta in cui c’è tanto di buono.













Foto: profilo Twitter Federtennis