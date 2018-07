Wimbledon 2018: Camila Giorgi indemoniata, vola agli ottavi di finale! Sconfitta Siniakova in rimonta, ora sotto con Makarova

La corsa di Camila Giorgi a Wimbledon prosegue. L’azzurra ha battuto in rimonta la ceca Katerina Siniakova, 3-6 7-6(6) 6-2, accedendo così agli ottavi di finale e tornando alla seconda settimana dopo la storica prima volta del 2012, ovvero quando raggiunse la notorietà tennistica. È stata una versione diesel di Giorgi, che come prevedibile è stata ha fatto la partita, nel bene e nel male, superando alla distanza un’avversaria scioltasi sul più bello, probabilmente accusando le fatiche supplementari di ieri. Giorgi ora affronterà la russa Ekaterina Makarova, in un tabellone in cui ci sono discrete chance…

Ma non diciamo niente. Meglio commentare la prova odierna di Camila, cominciata in maniera disastrosa. Siniakova non ha giocato in maniera eccellente, limitandosi a tenere la palla in campo e a variare il gioco quel tanto che è bastato a mandare fuori giri una Giorgi poco paziente e prontissima a chiudere gli occhi e cercare il vincente. Nemmeno il servizio ha aiutato l’azzurra, che nel primo set non è riuscita a stare sopra il 50% di punti né con la prima, né con la seconda, a dispetto di una Siniakova sopra il 74% con la prima e con 6 dei 7 aces totali concentrati nel primo set. Il doppio break in avvio (con Giorgi incapace di sfruttare tre palle del controbreak nel secondo game) sono stati la naturale conseguenza.

Nemmeno lo scarso cinismo di Siniakova, che si è fatta breakkare proprio nel momento di chiudere, è servito per riaprire un primo set oramai compromesso. Giorgi, però, ne ha approfittato per entrare nella partita e salire di intensità. Il servizio ha continuato a balbettare (12 doppi falli in totale) e il break è arrivato nel sesto game del secondo set. Anche Siniakova, però, non può dirsi un mostro di continuità: Giorgi si è ripresa immediato il controbreak, facendolo a sua volta (dopo aver annullato un match point), nell’undicesimo game. Ma poteva il set chiudersi qui? No, e allora ecco il controbreak Siniakova e il tie-break. La ceca si è portata avanti prima 3-0, poi 4-1, prima di subire la risalita di Camila, che a suon di vincenti (23 nel solo secondo set), ha portato la contesa al terzo.

Ma Giorgi resta Giorgi, prendere o lasciare, e si è confermata tale in avvio di terzo, quando si è fatta strappare immediatamente la battuta. Il break è stato prontamente recuperato e qui Camila è stata brava a mantenere l’intensità alta e soprattutto la concentrazione, contro una Siniakova palesemente stanca e sulle ginocchia ogni due scambi. È stata solo questione di tempo, quindi: il break è arrivato nel sesto gioco, la chiusura nell’ottavo. Camila vola alla seconda settimana di Wimbledon.













Foto: Jimmie48 Photography / Shutterstock.com