Wimbledon 2018, Camila Giorgi: “Contro Serena Williams? Voglio giocare una bella partita. Un momento positivo della mia vita”

Camila Giorgi si è qualificata ai quarti di finale di Wimbledon 2018 e ora affronterà Serena Williams nella sfida della vita. La marchigiana, dopo aver sconfitto la russa Ekaterina Makarova con grande autorevolezza, è chiamata a un’autentica impresa contro la ex numero 1 del mondo: bisognerà gettare il cuore oltre l’ostacolo per provare a tenere testa al fenomeno statunitense, Regina del tennis mondiale che ama l’erba londinese.

La 26enne azzurra era raggiante al termine dell’incontro odierno e ha così commentato la sua prestazione: “Questo è un momento positivo della mia vita anche fuori dal tennis e questo si riflette anche sul campo. Dunque non sono sorpresa di essere arrivata a questo punto del torneo, sono anni che lavoro per raggiungere certi risultati e ci dovevo arrivare assolutamente. Ho sempre detto che con la continuità sarebbero arrivate le vittorie e così è stato visto che quest’anno non mi sono mai fermata per infortunio“.

Domani dunque la suggestiva sfida contro Serena Williams ma Camila Giorgi non sembra essere spaventata: “Non seguo il tennis femminile, anche se l’ho vista in azione. Io voglio giocare una bella partita, essere consistente ed esprimere il mio tennis“.