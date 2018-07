Volley, rivoluzione in casa Italia: lo staff medico si dimette! Attriti con Davide Mazzanti? Cambia tutto verso i Mondiali

Una vera e propria rivoluzione in casa Italia, nel bel mezzo della stagione e a meno di tre mesi dall’inizio dei Mondiali in Giappone. La Nazionale di volley femminile ha cambiato lo staff medico in un momento topico e in maniera quasi inattesa: il medico Roberto Vannicelli (29 stagioni in azzurro, aveva iniziato ai tempi di Julio Velasco) e il fisioterapista Moreno Mascheroni hanno presentato le proprie dimissioni.

Un fulmine a ciel sereno dovuto alla mancanza di condizioni necessarie per proseguire la propria attività lavorativa nel miglior modo possibile: ci sarebbero degli attriti con il CT Davide Mazzanti. Nei prossimi giorni si procederà con la nomina di un nuovo staff medico, ricordando che lunedì le ragazze si ritroveranno a Roma per il primo collegiale di preparazione verso la rassegna iridata.













(foto FIVB)