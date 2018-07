Volley, Mondiali 2018: parla Osmany Juantorena. Lo schiacciatore: “Giocare davanti ai nostri tifosi sarà stupendo”

A “La Gazzetta dello Sport” ha rilasciato un’intervista in vista dei Mondiali di volley che scatteranno a settembre in Italia Osmany Juantorena: lo schiacciatore azzurro ha parlato sia della rassegna iridata che della stagione agonistica che scatterà pochi giorni dopo con la Supercoppa Italiana.

L’azzurro ha dichiarato alla Rosea: “Non partiremo fra i favoriti e forse sarà anche meglio così. Adesso è cominciato il nostro cammino, sono sicuro che Blengini e lo staff ci porteranno al meglio della condizione il 9 settembre per l’esordio con il Giappone. Abbiamo l’ambizione di vivere un grande Mondiale. Sarà così solo se lavoreremo bene, se terremo i piedi ben piantati per terra e se penseremo solo ad affrontare una gara alla volta“.

La Nations League però è una ferita ancora aperta: “Potevamo fare meglio, volevamo arrivare alle Final Six, ma non ce l’abbiamo fatta ed è stato un obiettivo mancato. Col senno di poi, è pesata soprattutto la partita in Argentina contro i padroni di casa. Abbiamo margini di miglioramento in tutto“.

Il torneo iridato in casa sarà emozionante: “Giocare davanti ai nostri tifosi sarà stupendo. È un’emozione che voglio vivere. Sarà un Mondiale di livello altissimo, con una formula particolare, ma anche con tantissime Nazionali davvero molto forti. Servirà concentrarsi su un avversario per volta, vincere una partita dopo l’altra. Restando molto calmi“.

Ultima battuta sulla sua squadra di club: “Civitanova ha cambiato tanto, inserendo sempre tanti ragazzi di qualità. Sulla carta siamo forti, poi dobbiamo vedere in campo come giochiamo. In diversi arriveranno all’ultimo, potremo fare un punto della situazione non prima di dicembre o gennaio. Prima dovremo costruire il gioco e trovare tutte le intese con Bruno“.













Foto: Valerio Origo

robertosantangelo@oasport.it